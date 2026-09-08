Fiestas Patrias dejarán 12 mil 170 millones de pesos en CDMX

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Fiestas Patrias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las celebraciones por el CCXVI Aniversario del inicio de la Independencia de México dejarán una derrama económica estimada de 12 mil 170 millones de pesos en la Ciudad de México (CDMX), informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

De acuerdo con Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, esta cifra representa un crecimiento de 2.7% respecto a lo registrado durante el mismo periodo del año anterior, lo que refleja la recuperación y el dinamismo comercial en la capital.

Más de 148 mil negocios se beneficiarán

La CANACO CDMX estima que el festejo patrio impulsará de manera importante el consumo local, con beneficios directos para más de 148 mil unidades económicas que operan en la capital.

Entre los sectores que tendrán mayor dinamismo durante las Fiestas Patrias se encuentran los de alimentos y bebidas, restaurantes, bares, hoteles y agencias de viajes.

También se prevé un incremento en la actividad de servicios de movilidad local, supermercados, mercados públicos, papelerías, tiendas de abarrotes y negocios dedicados a la venta de banderas, adornos patrios, artículos de temporada y disfraces.

Centro Histórico será epicentro de los festejos

El organismo empresarial destacó que el Centro Histórico y la Plaza de la Constitución se mantendrán como el epicentro cultural y turístico de las celebraciones patrias en el país.

Para la noche del 15 de septiembre, se proyecta una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la Ciudad de México, impulsada por los visitantes que acudirán a presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria.

La llegada de visitantes también contribuirá a dinamizar el comercio nocturno en esta zona de la capital.

CANACO llama a consumir en comercios formales

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reiteró su compromiso con el comercio formal y llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos legalmente establecidos durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

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