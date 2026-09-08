Registro telefónico frenará extorsión y fraudes: Condusef

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La Condusef recibió 110 mil quejas en lo que va del 2026. Foto: Cuartoscuro

El registro de líneas telefónicas será una herramienta para combatir la extorsión y los fraudes telefónicos en México, aseguró Óscar Rosado, presidente de la Condusef. Señaló que vincular cada línea con el nombre e identidad de una persona permitirá avanzar contra estos delitos.

Los fraudes también están golpeando a la población joven. La Condusef detectó un crecimiento entre los centennials de 18 a 22 años, mientras que otro de los grupos afectados se encuentra entre los 30 y 50 años. Rosado explicó que los delincuentes aprovechan la inmediatez con la que los usuarios responden a mensajes y enlaces.

Registro de líneas telefónicas ayudará contra extorsión y fraude

Durante su participación en el panel Finsus, finanzas con expertos, Rosado consideró que el registro telefónico representa un avance para México y permitirá relacionar una línea con la identidad de su propietario.

“Es un gran paso, es un mecanismo que prevé el tema de la extorsión, que ayuda a combatirla, que va a ayudar con el tema del fraude”, señaló.

El presidente de la Condusef agregó que el Gobierno anunciará una medida relacionada con los mensajes. Durante el último año, los fraudes telefónicos se han sofisticado hasta incluir mensajes de texto con ligas fraudulentas.

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Condusef recibe 60 mil quejas relacionadas con posible fraude

Entre enero y julio de 2026, la Condusef recibió 110 mil quejas, de las cuales 60 mil están relacionadas con posibles fraudes cometidos a nombre de instituciones financieras, el SAT o plataformas digitales.

En junio, la Comisión habilitó en su portal una herramienta que permite consultar y reportar números telefónicos utilizados por la delincuencia.

De acuerdo con Rosado, los usuarios han realizado más de un millón de consultas de números telefónicos. Además, se han registrado más de 40 mil números reportados.

Centennials, entre los grupos afectados por fraudes

La Condusef identificó que los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social contra distintos grupos de edad. Según Rosado, estas operaciones suelen incluir llamadas realizadas desde Centroamérica y servidores ubicados en Asia.

El funcionario explicó que existe un crecimiento de casos entre jóvenes de la llamada generación centennial, particularmente entre personas de 18 a 22 años. También señaló afectaciones entre la población de 30 a 50 años.

Sobre las pérdidas económicas, Rosado indicó que hay casos desde 500, 2 mil o 5 mil pesos, mientras que otras víctimas registran afectaciones de 50 mil, 100 mil pesos o más. Señaló que el promedio se encuentra por encima de 25 mil pesos.

La Condusef mantiene disponibles sus herramientas para consultar y reportar números telefónicos relacionados con posibles fraudes.

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