Registros patronales ante el IMSS acumulan dos años de contracción: ¿qué razones hay tras esta caída?

GENERANDO AUDIO...

Registro de patrones ante el IMSS disminuye. Foto: Cuartoscuro

El número de patrones afiliados al IMSS mantiene una tendencia descendente en los últimos años: cerró en julio de 2026 con 2 mil 046 menos que el mes anterior y 2.5% por debajo de julio de 2025.

El dato a primera vista parecería una señal de menor actividad empresarial y empleo formal; sin embargo, la explicación es más compleja, según el IMSS, pues la reducción no necesariamente significa que miles de negocios hayan cerrado sus puertas.

El IMSS registra una nueva caída en julio

De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 31 de julio de 2026 se contabilizaron un millón 13 mil 54 registros patronales.

La cifra representó una variación mensual negativa de 2 mil 046 registros, equivalente a una tasa de -0.2%.

La comparación anual resulta más significativa: frente a julio de 2025, el número de registros patronales disminuyó 2.5%.

La tendencia confirma que la base patronal registrada ante el IMSS atraviesa un periodo de contracción. Sin embargo, interpretar este comportamiento únicamente como una pérdida de empresas puede llevar a una conclusión equivocada.

Acá la gráfica de TResearch donde se muestra el descenso de patrones afiliados al IMSS y la tendencia a la baja desde 2024.

Gráfica de TRerearch con datos del IMSS

Así ha disminuido el número de registros patronales

Fecha Registros patronales Variación Diciembre de 2024 1,054,947 -1.7% anual Enero de 2025 1,049,430 -2.0% anual Febrero de 2025 1,048,506 -2.3% anual Marzo de 2025 1,048,438 -2.3% anual Abril de 2025 1,047,376 -2.5% anual Mayo de 2025 1,042,392 -2.8% anual Junio de 2025 1,041,636 -2.9% anual Julio de 2025 1,039,467 -2.9% anual Agosto de 2025 1,039,351 -2.5% anual Septiembre de 2025 1,039,227 -2.4% anual Octubre de 2025 1,039,408 -2.3% anual Noviembre de 2025 1,036,119 -2.3% anual Diciembre de 2025 1,029,280 -2.4% aprox. anual Enero de 2026 1,023,438 -2.5% anual Febrero de 2026 1,021,996 -2.5% anual Marzo de 2026 1,020,270 -2.7% anual Abril de 2026 1,019,230 -2.7% anual Mayo de 2026 1,015,999 -2.5% anual Junio de 2026 1,015,100 -2.5% anual

Fuente: IMSS

¿Por qué han disminuido los registros patronales ante el IMSS?

El IMSS aclara que los registros patronales son unidades administrativas utilizadas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones, y no un conteo directo de empresas o establecimientos.

Esto significa que una disminución en el indicador puede tener diferentes explicaciones.

Entre ellas se encuentran las bajas solicitadas por los propios patrones, pero también procesos administrativos relacionados con la depuración de registros, actualización de información, validaciones regulatorias, medidas de seguridad institucional y eliminación de registros duplicados, inactivos o improcedentes.

Por ello, el descenso de 2.5% anual no puede traducirse automáticamente en que 2.5% de las empresas mexicanas hayan desaparecido.

“Afirmar que una reducción en el número de registros patronales implica necesariamente el cierre de empresas es incorrecto y técnicamente inadecuado” IMSS

¿Qué muestra entonces la tendencia?

Lo que sí puede observarse con los datos disponibles es un cambio en la trayectoria del registro patronal.

El máximo de la serie se alcanzó en noviembre de 2023, con 1,077,883 registros. Desde entonces, el indicador ha descendido hasta ubicarse en 1,013,054 al cierre de julio de 2026.

TResearch interpreta esta trayectoria como una contracción del registro de patrones y señala que el aparato productivo formal atraviesa un periodo de reajuste. No obstante, esa interpretación debe distinguirse del significado administrativo del indicador: el IMSS no considera que cada registro patronal corresponda necesariamente a una empresa independiente.

El dato sí revela cambios en el empleo formal

Aunque el indicador debe leerse con cautela, eso no significa que carezca de relevancia económica.

Los registros patronales forman parte de la estructura mediante la cual el IMSS administra el universo de empleadores que tienen obligaciones de seguridad social. Una reducción sostenida puede coincidir con cambios en la composición del mercado laboral formal, particularmente cuando empresas o patrones dejan de tener trabajadores sujetos al régimen obligatorio o modifican la forma en que operan.

En ese sentido, el dato debe analizarse junto con otros indicadores, como el número de trabajadores afiliados, la creación de puestos formales, los salarios registrados y el comportamiento de la informalidad.

La lectura correcta, por tanto, no es que cada registro perdido represente una empresa cerrada, sino que la base administrativa de patrones ante el IMSS se ha reducido y requiere ser analizada junto con el resto de los indicadores laborales para determinar qué parte responde a la actividad económica y qué parte a factores administrativos. La posición del IMSS: menos registros no significa necesariamente menos empresas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.