Con tu Inapam puedes obtener descuentos en Flexi para comprar zapatos

| 14:31 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Adultos mayores con credencial INAPAM pueden obtener 10% de descuento en tiendas Flexi participantes y hasta 15% en algunas sucursales.
Foto: Cuartoscuro

Los adultos mayores que cuentan con credencial Inapam pueden acceder a descuentos en tiendas Flexi participantes en diferentes estados del país. De acuerdo con el directorio de beneficios vigente, el descuento general que ofrece la cadena de calzado es de 10% en compras realizadas en sucursales afiliadas.

Sin embargo, algunas sucursales cuentan con promociones especiales. Por ejemplo, la tienda Flexi Río Verde, en San Luis Potosí, reporta un beneficio de 10% y hasta 15% de descuento, según las condiciones establecidas por el establecimiento.

Tiendas Flexi con descuento INAPAM

Entre las sucursales que aparecen en el directorio se encuentran:

Oaxaca

  • Flexi Las Casas
  • Flexi Las Casas II (20 de Noviembre)
  • Flexi Las Casas Valdivieso
  • Flexi Plaza del Valle
  • Flexi Plaza Parque
  • Flexi Reforma
  • Grupo Andale S. de R.L. de C.V. Tiendas Flexi Oaxaca
  • Flexi Macroplaza (Santa Lucía del Camino)
  • Flexi Plaza Bella (Santa María Atzompa)

Coahuila

  • Zapatería La Gran Bota – Tienda Flexi (Saltillo)

San Luis Potosí

  • Zapatería Tienda Flexi Río Verde

¿Qué necesitas para obtener el beneficio?

Para hacer válido el descuento, las personas adultas mayores deben:

  • Presentar su credencial INAPAM vigente
  • Verificar que la sucursal participe en el programa
  • Confirmar restricciones o promociones vigentes directamente en la tienda

Los descuentos pueden variar dependiendo del establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones de compra antes de acudir a la sucursal.

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