Con tu Inapam puedes obtener descuentos en Flexi para comprar zapatos
Los adultos mayores que cuentan con credencial Inapam pueden acceder a descuentos en tiendas Flexi participantes en diferentes estados del país. De acuerdo con el directorio de beneficios vigente, el descuento general que ofrece la cadena de calzado es de 10% en compras realizadas en sucursales afiliadas.
Sin embargo, algunas sucursales cuentan con promociones especiales. Por ejemplo, la tienda Flexi Río Verde, en San Luis Potosí, reporta un beneficio de 10% y hasta 15% de descuento, según las condiciones establecidas por el establecimiento.
Tiendas Flexi con descuento INAPAM
Entre las sucursales que aparecen en el directorio se encuentran:
Oaxaca
- Flexi Las Casas
- Flexi Las Casas II (20 de Noviembre)
- Flexi Las Casas Valdivieso
- Flexi Plaza del Valle
- Flexi Plaza Parque
- Flexi Reforma
- Grupo Andale S. de R.L. de C.V. Tiendas Flexi Oaxaca
- Flexi Macroplaza (Santa Lucía del Camino)
- Flexi Plaza Bella (Santa María Atzompa)
Coahuila
- Zapatería La Gran Bota – Tienda Flexi (Saltillo)
San Luis Potosí
- Zapatería Tienda Flexi Río Verde
¿Qué necesitas para obtener el beneficio?
Para hacer válido el descuento, las personas adultas mayores deben:
- Presentar su credencial INAPAM vigente
- Verificar que la sucursal participe en el programa
- Confirmar restricciones o promociones vigentes directamente en la tienda
Los descuentos pueden variar dependiendo del establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones de compra antes de acudir a la sucursal.
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