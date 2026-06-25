Con tu Inapam puedes obtener descuentos en Flexi para comprar zapatos

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Foto: Cuartoscuro

Los adultos mayores que cuentan con credencial Inapam pueden acceder a descuentos en tiendas Flexi participantes en diferentes estados del país. De acuerdo con el directorio de beneficios vigente, el descuento general que ofrece la cadena de calzado es de 10% en compras realizadas en sucursales afiliadas.

Sin embargo, algunas sucursales cuentan con promociones especiales. Por ejemplo, la tienda Flexi Río Verde, en San Luis Potosí, reporta un beneficio de 10% y hasta 15% de descuento, según las condiciones establecidas por el establecimiento.

Tiendas Flexi con descuento INAPAM

Entre las sucursales que aparecen en el directorio se encuentran:

Oaxaca

Flexi Las Casas

Flexi Las Casas II (20 de Noviembre)

Flexi Las Casas Valdivieso

Flexi Plaza del Valle

Flexi Plaza Parque

Flexi Reforma

Grupo Andale S. de R.L. de C.V. Tiendas Flexi Oaxaca

Flexi Macroplaza (Santa Lucía del Camino)

Flexi Plaza Bella (Santa María Atzompa)

Coahuila

Zapatería La Gran Bota – Tienda Flexi (Saltillo)

San Luis Potosí

Zapatería Tienda Flexi Río Verde

¿Qué necesitas para obtener el beneficio?

Para hacer válido el descuento, las personas adultas mayores deben:

Presentar su credencial INAPAM vigente

vigente Verificar que la sucursal participe en el programa

Confirmar restricciones o promociones vigentes directamente en la tienda

Los descuentos pueden variar dependiendo del establecimiento, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones de compra antes de acudir a la sucursal.

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