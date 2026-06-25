Banxico pausa cambios y mantiene la tasa de referencia en 6.5%

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Tasa de interés se conserva por menor inflación. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés interbancaria en 6.5%, una determinación tomada por unanimidad en su Junta de Gobierno, en un contexto donde la inflación muestra señales de moderación y el entorno económico sigue siendo incierto.

La autoridad monetaria explicó que la postura actual es adecuada para enfrentar los retos del panorama macroeconómico, por lo que consideró conveniente no mover la tasa de referencia por ahora y mantenerla en su nivel vigente.

Inflación baja, pero el panorama global sigue moviéndose

Banxico señaló que la inflación en México ha venido bajando recientemente, pasando de 4.45% a 3.55% en el periodo más reciente, gracias a una reducción tanto en precios subyacentes como no subyacentes.

A nivel global, el banco central advirtió que la economía sigue creciendo, pero con señales mixtas: en algunas economías avanzadas la inflación aún sube por el aumento en energéticos, mientras que los mercados financieros han mostrado volatilidad y ajustes en tasas e instrumentos de inversión.

Peso, tasas y mercados: así está el entorno económico

El informe también detalla que:

El peso mexicano se depreció recientemente frente al dólar

recientemente frente al dólar Las tasas de interés en México bajaron en varios plazos

El dólar mostró fortalecimiento global

Los mercados financieros internacionales siguen inestables

Banxico añadió que persisten factores de riesgo como conflictos geopolíticos, posibles presiones en precios y cambios en políticas económicas internacionales.

¿Por qué Banxico decidió no mover la tasa?

La Junta de Gobierno explicó que, pese a la mejora en inflación, todavía existen riesgos que podrían presionar los precios hacia arriba, como:

Tensiones geopolíticas

Posibles aumentos en costos globales

Volatilidad en el tipo de cambio

Persistencia de inflación en algunos sectores

También señaló que la actividad económica en México podría mostrar debilidad en ciertos periodos, lo que influye en la decisión de mantener la tasa sin cambios.

¿Qué viene para la política monetaria?

Banxico adelantó que, por ahora, considera apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual, mientras continúa evaluando la evolución de la inflación y del entorno internacional.

El banco central reiteró su compromiso con mantener la estabilidad de precios y aseguró que seguirá ajustando su postura conforme lo requiera el comportamiento de la economía.

Cuando Banxico sube la tasa: créditos más caros y más atractivo para ahorrar

Cuando la tasa de interés interbancaria sube, como explica BBVA Research, el costo del dinero aumenta en el país. Esto significa que los créditos personales, hipotecarios, automotrices y tarjetas de crédito se vuelven más caros, lo que frena el consumo de personas y empresas.

Al mismo tiempo, el ahorro gana terreno, ya que productos como cuentas de inversión y pagarés bancarios ofrecen mayores rendimientos. Este efecto ayuda a contener la inflación, porque al reducirse el gasto, los precios tienden a estabilizarse.

Cuando Banxico baja la tasa: crédito más barato y menor rendimiento al ahorro

En cambio, cuando la tasa baja, el acceso al dinero se vuelve más barato, lo que facilita los préstamos y el uso de tarjetas de crédito, impulsando el consumo y la inversión.

Sin embargo, en este escenario el ahorro pierde atractivo, ya que los rendimientos disminuyen. Aunque esto ayuda a dinamizar la economía, también puede generar presión sobre los precios si circula más dinero en el mercado.

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