Precio del petróleo sigue bajando y alcanza niveles previos a la guerra

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Foto: AFP

El petróleo siguió bajando de precio para este 25 de junio, acercándose a los niveles previos a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán, ante la posibilidad de que haya una oferta de crudo superior a la demanda.

Para las 09:50 GMT de este jueves 25 de junio, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, disminuyó un 1.49%, llegando a 72.64 dólares.

En cambio, el barril de West Texas Intermediate (WTI) bajó en un 1.21%, pues se ofertó en 69.49 dólares.

Se reanuda el tráfico del petróleo tras acuerdo por la guerra en Irán

La disminución en el precio del petróleo para este 25 de junio ocurre en un contexto donde se prevé un retorno progresivo a la normalidad del tráfico de crudo.

El analista de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, indicó que “los barcos transitan ahora por el estrecho de Ormuz con sus señales por satélite encendidas”.

Por su parte, Arne Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, consideró que, con la reapertura del estrecho, “ahora tenemos una gran cantidad de petróleo que llega de repente al mercado”. Además, subrayó que es “una señal de sobreabundancia” inmediata de la oferta de crudo.

Acuerdo de paz

El precio del petróleo se comenzó a normalizar desde que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada por Washington el 28 de febrero.

Entre los acuerdos, figuró la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones económicas contra Irán.

Por eso, Irán se está reincorporando al mercado mundial de petróleo, lo que aumentará la oferta, según Tim Waterer, especialista de KCM Trade.

“Si se suavizan las sanciones, la producción y las exportaciones iraníes podrían repuntar con relativa rapidez, dada la considerable cantidad almacenada en los petroleros; probablemente estemos hablando de semanas más que de meses”, dijo a Reuters.

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