¿Cómo cambiar el límite diario de transferencias bancarias y qué pasa si no lo hago?

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Transferencia bancaria. | Foto: Shutterstock.

Es usual que las personas se pregunten cómo cambiar el límite diario de transferencias bancarias, ya que en muchos casos es asignado automáticamente por la propia institución bancaria.

A esto se le conoce como Monto Transaccional del Usuario (MTU): un esquema ejecutado por los bancos, con el que las personas definen el tope de sus operaciones diarias en banca electrónica, como transferencias y otros movimientos hechos desde la app o la banca por internet.

El MTU sirve como medida de seguridad ante grandes transacciones que ayuda a detectar operaciones inusuales. Con ello, brinda al usuario más control sobre su dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que esta herramienta reduce el riesgo de fraude digital.

¿Qué pasa si no fijo un límite diario de transferencias bancarias?

Como usuario, puedes fijar el límite de transferencias y movimientos digitales que consideres adecuados en tu banco, conforme tu uso cotidiano. Por ejemplo, puedes establecer un tope diario de 10 mil pesos.

Sin embargo, el banco te asigna un límite automático de 1 mil 500 UDIS (unidad usada para medir montos que no pierden valor por la inflación), lo que equivalen a 12 mil 800 pesos diarios, si no configuras por cuenta propia tu MTU.

Dependiendo de tus movimientos bancarios, este tope podría causarte los siguientes problemas:

Dificultades para transferencia inmediata por monto mayor

Banco solicite una autentificación adicional

Modificación manual de límite antes de hacer el movimiento

¿Cómo cambiar el límite diario de transferencias bancarias?

La configuración del MTU puede realizarse desde tu aplicación bancaria o banca en línea.

Entra a la aplicación o banca digital Busca el apartado de configuración, seguridad o límite de operación Ubica la opción relacionada con el monto transaccional, límite de transferencias o MTU Ingresa el monto máximo deseado Confirma el cambio con contraseña, token u otro método de autentificación

Si tu app no muestra ninguna opción, revisa los avisos de tu banco o contacta con el servicio de atención al cliente para saber cómo cambiar el límite diario de transferencias bancarias.

¿Cuándo se implementó el MTU?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la implementación del MTU el 14 de junio de 2024.

Se estableció que los bancos debían habilitar el sistema en sus canales digitales para que los usuarios pudieran configurarlo a partir del 1 de octubre del 2025.

Finalmente, la medida quedó fija para enero de este 2026, con usuarios que ya debían tener su tope de transacción.

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