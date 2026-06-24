Mejoravit Solo para Ti: conoce los requisitos para obtener el financiamiento del Infonavit

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Infonavit ofrece créditos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recordó los requisitos para acceder a Mejoravit Solo para Ti, un crédito destinado a realizar mejoras, reparaciones o remodelaciones en una vivienda, sin necesidad de contratar intermediarios.

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite a través del portal Mi Cuenta Infonavit, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el instituto.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar Mejoravit Solo para Ti?

Para obtener este crédito del Infonavit, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener empleo vigente y ser derechohabiente del Infonavit

y ser derechohabiente del Estar dado de alta en una Afore

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

Que la vivienda donde se realizarán las mejoras esté a nombre del solicitante o de un familiar directo

Que la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no exceda los 70 años en hombres o 75 años en mujeres

¿Cómo solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El Infonavit informó que la solicitud puede realizarse en línea a través del portal Mi Cuenta Infonavit.

Desde la plataforma, los trabajadores pueden consultar si cumplen con los requisitos, conocer el monto al que podrían acceder e iniciar el proceso para obtener el financiamiento.

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