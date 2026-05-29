R&I confirma calificación BBB+ de México y destaca estabilidad financiera

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México conserva calificación BBB+. Foto: Cuartoscuro

La agencia R&I ratificó la calificación soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB+ con perspectiva estable, con lo que el país mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

La calificadora destacó la solidez del sector exportador mexicano, el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y una trayectoria sostenible de la deuda pública.

De acuerdo con la evaluación de Rating and Investment Information, Inc. (R&I), el país mantiene estabilidad en su posición externa y en el sistema financiero, aun en un entorno internacional marcado por incertidumbre económica y comercial.

R&I destaca consolidación fiscal y estabilidad de la deuda

La agencia señaló que el Gobierno de México mantiene medidas para reducir gradualmente el déficit fiscal y sostener la deuda pública en niveles manejables.

R&I indicó que la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) permanecerá en una trayectoria sostenible.

La calificadora recordó que el déficit fiscal medido mediante los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzó 5.8% del PIB en 2024, derivado del aumento en gasto social y proyectos públicos de gran escala durante la administración anterior.

Sin embargo, destacó que la actual administración busca reducir el déficit a 4.1% del PIB hacia 2026.

También señaló que el mercado local de deuda mantiene respaldo de inversionistas institucionales nacionales, lo que favorece condiciones estables de financiamiento.

Además, cerca de 80% de la deuda del gobierno federal está en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce riesgos frente a choques externos y una volatilidad financiera internacional.

México mantiene fortaleza externa y reservas internacionales

R&I destacó el bajo déficit en cuenta corriente y la fortaleza de la posición externa de México.

La agencia señaló que las exportaciones manufactureras vinculadas a sectores como automóviles y electrodomésticos, así como el envío de remesas, han contribuido a mantener estabilidad en las cuentas externas.

También subrayó que la proporción de deuda externa respecto al PIB ha disminuido de manera constante hasta ubicarse en niveles cercanos a 30%.

Entre los factores señalados por la calificadora destacan:

Reservas internacionales por 256 mil millones de dólares

Acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 24 mil millones de dólares

Baja exposición a deuda externa gubernamental

Amplia base de inversionistas nacionales

R&I consideró que estos elementos fortalecen la capacidad del país para enfrentar episodios de volatilidad internacional.

R&I prevé recuperación gradual de la economía mexicana en 2026

La agencia estimó que el consumo privado continuará creciendo durante 2026, impulsado por el incremento de ingresos reales y programas sociales del gobierno.

También anticipó una recuperación gradual de la inversión pública y privada tras la desaceleración observada en años recientes.

En ese contexto, mencionó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que contempla proyectos de inversión pública, privada y mixta para el periodo 2026-2030.

El objetivo del plan será ampliar la capacidad productiva y fortalecer la infraestructura estratégica.

R&I señaló que el crecimiento económico de México durante 2025 se ha mantenido moderado debido a:

Menor inversión privada

Desaceleración manufacturera

Conclusión de proyectos públicos de gran escala

Incertidumbre relacionada con la política comercial de Estados Unidos

La calificadora indicó que durante el primer trimestre la economía registró una contracción debido a una debilidad en consumo, a la producción manufacturera e inversión.

Aunque el Gobierno de México prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% para 2026, R&I consideró que el resultado anual podría ubicarse por debajo de ese rango, dependiendo del comportamiento económico y de las políticas estadounidenses.

México mantiene integración comercial con Estados Unidos

La agencia destacó que México conserva una posición estratégica como socio comercial de Estados Unidos.

R&I señaló que, pese a la incertidumbre vinculada con la política comercial estadounidense y el proceso de revisión del T-MEC, existe una expectativa de continuidad en el marco de integración comercial de América del Norte. La revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá está programada para julio.

La calificadora consideró que las cadenas de suministro integradas entre ambos países, particularmente en sectores automotrices y manufactureros, representan un incentivo para mantener el esquema de libre comercio.

También indicó que el desempeño económico de México mantiene una alta relación con la evolución de la relación bilateral con Estados Unidos y con las decisiones del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump.

Hacienda destaca mantenimiento del grado de inversión

La Secretaría de Hacienda señaló que la ratificación de R&I contribuye a preservar el acceso de México a mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

La dependencia reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas.

Con esta decisión, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan la deuda soberana del país.

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