Condusef da tips para usar correctamente tu seguro de gastos médicos mayores

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Condusef da tips para usar el Seguro De gastos Médicos Mayores. Foto: Pexels

La Condusef comparte recomendaciones para utilizar correctamente un seguro de gastos médicos mayores, desde revisar las coberturas antes de contratarlo hasta conocer el proceso que debe seguirse cuando ocurre una emergencia médica y se requiere atención hospitalaria.

Contar con información sobre la póliza, los hospitales incluidos en la red y los requisitos para solicitar atención puede facilitar los trámites cuando una persona necesita utilizar su seguro. También es importante conocer conceptos como deducible, coaseguro, exclusiones y periodos de espera para evitar confusiones sobre los gastos que corresponden al asegurado.

¿Qué debes revisar antes de contratar un seguro de gastos médicos?

Si estás por contratar un seguro de gastos médicos mayores, la decisión no debe basarse únicamente en el costo de la póliza. Antes de elegir una opción es necesario revisar las condiciones de la cobertura y los servicios incluidos.

Entre los aspectos que puedes verificar se encuentran:

Hospitales incluidos en la red

Deducible y coaseguro

Suma asegurada

Cobertura dentro y fuera de tu lugar de residencia

Periodos de espera y exclusiones

Tabuladores médicos cuando apliquen

También es recomendable guardar en el teléfono el número de atención de la aseguradora, identificar los hospitales de la red que se encuentran cerca de tu domicilio y tener localizada la póliza.

Contar con esta información antes de una emergencia permite consultar rápidamente las condiciones del seguro de gastos médicos y los datos necesarios para iniciar un trámite.

¿Qué hacer si llegas a un hospital por una emergencia?

Cuando una persona requiere atención por una urgencia médica, la prioridad es recibir atención. Cuando la situación lo permita, se debe informar al hospital que se cuenta con un seguro y presentar la documentación que sea solicitada.

Dependiendo del caso y de las condiciones establecidas en la póliza, el hospital o la aseguradora iniciarán el proceso para verificar la cobertura correspondiente.

Durante este procedimiento puede aparecer el concepto de autorización. Se trata de una parte del proceso mediante la cual se revisa si el tratamiento o la atención médica corresponde a las coberturas contratadas.

Si el seguro de gastos médicos fue contratado mediante un agente, es posible comunicarse con él para recibir orientación durante el proceso. En caso contrario, se puede contactar directamente a la compañía aseguradora para resolver las dudas relacionadas con la atención.

De acuerdo con las condiciones de la póliza, la aseguradora puede realizar el pago directamente al hospital o el asegurado puede cubrir los gastos y posteriormente solicitar el reembolso.

¿Por qué el seguro de gastos médicos no cubre toda la cuenta?

Una de las dudas que pueden surgir después de una atención hospitalaria está relacionada con el monto que debe pagar el asegurado. El deducible, el coaseguro y los gastos que no forman parte de la cobertura pueden generar una cantidad a cargo de la persona asegurada.

Estos conceptos tienen funciones distintas dentro del seguro de gastos médicos:

El deducible es la cantidad que corresponde pagar antes de que la aseguradora participe en los gastos cubiertos

es la cantidad que corresponde pagar antes de que la aseguradora participe en los gastos cubiertos El coaseguro representa un porcentaje del gasto que permanece a cargo del asegurado, de acuerdo con las condiciones de la póliza

representa un porcentaje del gasto que permanece a cargo del asegurado, de acuerdo con las condiciones de la póliza Las exclusiones corresponden a situaciones, enfermedades o tratamientos que no están contemplados dentro de la cobertura

corresponden a situaciones, enfermedades o tratamientos que no están contemplados dentro de la cobertura Los periodos de espera deben considerarse para determinadas enfermedades o tratamientos

Por ello, conocer estos conceptos antes de requerir atención médica permite tener claridad sobre las condiciones del seguro de gastos médicos mayores.

¿Qué hacer después de recibir el alta médica?

El proceso relacionado con el seguro de gastos médicos no necesariamente termina cuando concluye la atención hospitalaria. Después del alta es importante conservar la documentación relacionada con la estancia y los servicios recibidos.

Entre los documentos que conviene conservar están:

Cuenta total del hospital

Recetas

Estudios

Reportes médicos

Facturas

Documentos relacionados con la estancia hospitalaria

Esta información puede ser necesaria para realizar aclaraciones, solicitar un reembolso o consultar posteriormente algún aspecto relacionado con la atención.

Antes de abandonar el hospital también es recomendable verificar que se entienden los cargos realizados y preguntar cualquier duda relacionada con el procedimiento administrativo.

¿Qué debes tener en tu carpeta médica?

La información del seguro de gastos médicos mayores puede concentrarse en una carpeta física o digital para tenerla disponible cuando sea necesario.

La carpeta puede incluir:

Carátula de la póliza

Teléfono de atención de la aseguradora

Identificación oficial

Hospitales de la red cercanos al domicilio

Deducible y coaseguro

Nombre y teléfono del agente , en caso de contar con uno

, en caso de contar con uno Contacto de emergencia

Lista de medicamentos de uso permanente

Estudios médicos o información clínica relevante

Datos de un familiar o persona de confianza que conozca dónde se encuentra la información

Reunir estos datos con anticipación permite tener disponibles los documentos y contactos relacionados con el seguro de gastos médicos cuando se requiere atención hospitalaria.

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