Más que tamales, tomate y picante: Así contribuye México a la alimentación de EE. UU.

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México exporta más que tomates. Es clave en la alimentación de EE. UU. Cuartoscuro

La relación comercial entre México y Estados Unidos incluye frutas, verduras, bebidas, tequila, maíz, carne, soya y productos lácteos, en un intercambio agroalimentario que durante 2025 superó los 74 mil millones de dólares entre exportaciones estadounidenses a México e importaciones de productos agrícolas mexicanos por parte de EE. UU.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante 2025 Estados Unidos importó desde México 43 mil 800 millones de dólares en productos agrícolas. Con ese monto, México se colocó como el principal proveedor agrícola de ese mercado y representó aproximadamente 21% de las importaciones agrícolas estadounidenses.

La relación también funciona en sentido contrario. Ese mismo año, Estados Unidos exportó 30 mil 630 millones de dólares en productos agrícolas hacia México, por lo que el país se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses, con 17.9% del total.

¿Qué productos vende México a Estados Unidos?

La oferta mexicana que llega al mercado estadounidense está concentrada en distintos productos agroalimentarios. El USDA señala que 70.7% de las importaciones agrícolas estadounidenses procedentes de México correspondieron a verduras, frutas, bebidas o destilados.

Entre estos productos se encuentran alimentos frescos y procesados, además de bebidas con presencia en el mercado estadounidense.

El tomate forma parte de esta relación comercial. De acuerdo con información del USDA, para 2025 se proyectaban exportaciones mexicanas de tomate de 1.96 millones de toneladas métricas, de las cuales 1.83 millones tendrían como destino Estados Unidos.

El tequila y el mezcal también forman parte de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Entre enero y julio de 2026, las ventas externas de ambos productos alcanzaron 2 mil 682.975 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 17.05%, según la Secretaría de Agricultura.

La cifra incluye el valor conjunto de tequila y mezcal y muestra su participación dentro del comportamiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas durante los primeros siete meses de 2026.

¿Qué compra México a Estados Unidos?

México también mantiene una importante demanda de productos agrícolas estadounidenses. Durante 2025, Estados Unidos exportó hacia el mercado mexicano 30 mil 630 millones de dólares en productos agrícolas, de acuerdo con el USDA.

Entre los principales productos enviados estuvieron:

Maíz

Productos lácteos

Carne de cerdo

Soya

Productos avícolas

El USDA señala que el maíz, la soya, el cerdo, los lácteos y los productos avícolas registraron ventas récord hacia México durante 2025.

En el caso de los granos, alimentos para animales y forrajes, México representó en 2025 el principal mercado para las exportaciones estadounidenses de ese grupo, con 8 mil 240 millones de dólares.

Esta composición permite observar una relación comercial en la que ambos países tienen productos con una participación relevante en el mercado del otro.

Tequila y mezcal aumentan sus exportaciones en 2026

Las cifras de la Secretaría de Agricultura muestran que el tequila y el mezcal estuvieron entre los productos que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas entre enero y julio de 2026.

En ese periodo, las ventas externas de ambos productos pasaron de 2 mil 292.077 millones de dólares en 2025 a 2 mil 682.975 millones de dólares en 2026, una diferencia de 390.898 millones de dólares y un incremento de 17.05%.

El mismo reporte señala que otros productos también registraron aumentos durante el periodo, entre ellos los productos de panadería, con un crecimiento de 9.24%, y las coles frescas o refrigeradas, con 34.70%.

En contraste, las exportaciones de aguacate disminuyeron 14.50% durante el periodo, mientras que las de cerveza de malta bajaron 4.46%.

¿Qué pasó con las exportaciones de ganado mexicano?

La relación agroalimentaria también incluye el comercio de ganado mexicano, aunque este flujo enfrentó restricciones sanitarias relacionadas con el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

El USDA anunció una reapertura gradual de algunos puntos de entrada para el ganado procedente de México. El 24 de agosto de 2026 reabrió el puerto de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado, bajo protocolos de inspección y medidas sanitarias.

La reapertura forma parte de un proceso gradual. De acuerdo con el USDA, los puertos de Santa Teresa, Nuevo México, y Columbus, Nuevo México, permanecen sujetos a una evaluación para determinar su reapertura.

El comercio de ganado mexicano hacia Estados Unidos había sido restringido después de la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en México.

¿Cómo va la balanza agroalimentaria de México en 2026?

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron un superávit, aunque las cifras varían dependiendo de la metodología utilizada.

La Secretaría de Agricultura reportó exportaciones agroalimentarias por 28 mil 210 millones de dólares e importaciones por 24 mil 146 millones de dólares, para un saldo favorable de 4 mil 64 millones de dólares durante los primeros siete meses del año.

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), de acuerdo con las cifras proporcionadas, contabilizó exportaciones por 32 mil 173 millones de dólares e importaciones por 27 mil 725 millones de dólares, con un superávit de 4 mil 448 millones de dólares.

La diferencia entre ambos resultados responde a las clasificaciones y metodologías utilizadas para integrar las estadísticas del comercio agroalimentario.

Los datos de la Secretaría de Agricultura muestran además que durante enero-julio de 2026 las exportaciones agroalimentarias tuvieron comportamientos distintos según el producto. Mientras tequila y mezcal aumentaron sus ventas externas, otros productos como el aguacate y la cerveza registraron disminuciones.

El intercambio entre México y Estados Unidos incluye, por tanto, flujos en ambas direcciones: México coloca en el mercado estadounidense frutas, verduras, bebidas y otros productos agroalimentarios, mientras que Estados Unidos abastece al mercado mexicano principalmente con granos, oleaginosas, carne y productos pecuarios.

La dimensión del comercio muestra una cadena de suministro compartida en la que los productos agrícolas cruzan la frontera en ambos sentidos y mantienen vinculados a los mercados de México y EE. UU.

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