Remesas en América Latina crecieron 132% en casi una década y sostienen a millones de familias

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Remesas. Foto: AFP

Las remesas que llegaron a América Latina y el Caribe aumentaron 132% en casi una década, de acuerdo con un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y se convirtieron así en pieza central de la economía de esta región.

El dinero que millones de migrantes envían a sus familias desde otros países pasó de 72 mil 600 millones a 168 mil 600 millones de dólares.

Según el informe de la FIDA, el crecimiento fue tan rápido que la región de América Latina y el Caribe subió su participación de 19% a 23% de las remesas mundiales.

¿Qué son las remesas y por qué son tan importantes?

Las remesas son transferencias de dinero que los migrantes envían a sus familiares o comunidades en sus países de origen. Se usan principalmente para alimentos, vivienda, salud y educación.

El FIDA estima que alrededor de 220 millones de migrantes y miembros de la diáspora apoyan económicamente a unos 1,100 millones de familiares.

Eso significa que cerca de una de cada seis personas en el mundo está conectada con las remesas, ya sea como remitente o como receptor.

En 2025, las remesas hacia países de ingresos bajos y medianos alcanzaron 728 mil 600 millones de dólares. La cifra fue casi el doble de la registrada una década antes.

América Latina es la región donde más crecieron las remesas

América Latina y el Caribe registraron el mayor aumento durante la última década: 132%, pasaron de 72 mil 600 millones de dólares a 168 mil 600 millones de dólares.

Remesas hacia América Latina y el Caribe

Año Remesas recibidas 2016 72,600 millones de dólares 2025 168,600 millones de dólares Crecimiento 132%

Fuente: FIDA, Naciones Unidas

El aumento de las remesas también fue mucho mayor que el crecimiento de la migración.

Entre 2016 y 2025, el número de emigrantes latinoamericanos aumentó alrededor de 41%, hasta llegar a unos 44 millones. Las remesas, en cambio, crecieron 132%.

Esto significa que no sólo hay más personas enviando dinero. También han aumentado los montos que llegan a las familias.

Las remesas hacia América Latina y el Caribe crecieron un 132% en la última década, más que en cualquier otra región del mundo, hasta los $168.600 millones. En varios países de Centroamérica representan ya cerca de una tercera parte de la economía.https://t.co/ew0gYVjzhA — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 14, 2026

México concentra la mayor cantidad de remesas de la región

México, según este estudio de la ONU, es el principal receptor de remesas de América Latina y el Caribe.

En 2025 recibió alrededor de 64 mil 400 millones de dólares.

Después aparecen:

Guatemala: 21 mil 600 millones de dólares

21 mil 600 millones de dólares Colombia: 13 mil 100 millones

13 mil 100 millones República Dominicana: 12 mil 400 millones

12 mil 400 millones Honduras: 11 mil 900 millones

Estos cinco países concentraron aproximadamente 73% de todas las remesas recibidas por América Latina y el Caribe.

¿Qué países dependen más de las remesas?

En algunos países de Centroamérica, las remesas representan una parte muy importante del producto interno bruto (PIB).

El FIDA calcula que en Honduras equivalen al 30% del PIB.

En El Salvador representan 28% y en Nicaragua, 27%.

La proporción llega al 19% en Guatemala y al 17% en Haití.

Esto permite entender por qué las remesas tienen un peso económico tan grande y afecta directamente los ingresos de las familias y las economías locales.

Estados Unidos es clave para las remesas latinoamericanas

La relación entre las remesas y Estados Unidos es especialmente importante.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los migrantes latinoamericanos y la fuente dominante del dinero que llega a sus países de origen.

Por eso, cualquier cambio en el mercado laboral estadounidense puede tener consecuencias en los hogares que dependen de esos envíos.

El FIDA señala tres factores que pueden afectar estos flujos:

Cambios en la demanda de trabajadores migrantes

Restricciones para acceder al empleo

Cambios en las políticas y controles migratorios, incluidas las deportaciones

La preocupación no significa que las remesas hayan comenzado a caer. Por ahora, el FIDA señala que las cifras disponibles no muestran una reducción generalizada de estos flujos.

¿En qué gastan las familias el dinero que reciben? Las remesas no tienen un único destino. Cerca de tres cuartas partes se utilizan para necesidades inmediatas como alimentos, vivienda y servicios básicos. Pero existe otra parte que puede destinarse a actividades que ayudan a construir estabilidad económica.

Las familias utilizan esos recursos también para:

Salud

Educación

Ahorro

Mejoramiento de vivienda

Pequeños negocios

Actividades productivas

Agricultura

El FIDA estima que ese cuarto restante representa más de 180 mil millones de dólares al año.

La organización no plantea que las familias deban utilizar el dinero de una determinada manera.

Al contrario. El dinero pertenece a las familias que lo reciben.

La propuesta del FIDA es ampliar las opciones que tienen disponibles. Entre ellas están el acceso al ahorro, los seguros, el crédito y otros servicios financieros.

Remesas: un apoyo frente a las crisis

Las remesas también funcionan como una especie de red de protección familiar.

Cuando ocurre una crisis económica, un desastre natural o un conflicto, las familias pueden utilizar esos recursos para cubrir gastos urgentes.

Antes de un desastre, pueden servir para mejorar una vivienda, ahorrar o adaptar una actividad agrícola.

Durante una emergencia, pueden ayudar a comprar alimentos y medicamentos. Después, pueden utilizarse para reparar una casa, recuperar ganado o reconstruir una actividad económica.

Esta capacidad de reaccionar rápidamente es uno de los aspectos que destaca el FIDA.

Pero existe una precisión importante, según la FIDA, las remesas no sustituyen la inversión pública, la protección social ni la financiación climática.

Son recursos privados enviados por personas a sus familias. Por eso, el informe plantea que su potencial aumenta cuando existen servicios públicos, infraestructura y sistemas financieros que permitan aprovechar mejor esos recursos.

El dinero enviado por migrantes también está cambiando de forma

La manera de enviar remesas también está evolucionando. El FIDA calcula que más de la mitad de las remesas se inicia actualmente mediante canales digitales. La digitalización puede facilitar las transferencias y reducir algunos costos.

Pero el efectivo continúa siendo muy utilizado.

En 2025, sólo 35% de los servicios analizados fueron completamente digitales, tanto en el lugar donde se envió el dinero como en el lugar donde fue recibido.

Si deseas consultar el informe completo de remesas en América Latina dale clic a este enlace de FIDA.

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