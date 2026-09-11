¿Se volverán a manifestar? Esto acordaron médicos residentes del HGM tras brote de salmonela

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Médicos residentes del Hospital General de México (HGM) analizan volver a manifestarse para exigir mejores condiciones de trabajo, abasto de medicamentos y materiales, luego del brote de salmonela que afectó a 135 residentes y de otros problemas que, aseguran, persisten dentro del hospital.

Tras la inconformidad por los casos de infección registrados en el comedor de residentes, las autoridades de salud ofrecieron alternativas para evitar que los médicos consuman alimentos en ese espacio. Sin embargo, los residentes mantienen dudas sobre las condiciones del servicio y esperan respuestas sobre los gastos médicos generados por la enfermedad.

Médicos residentes mantienen dudas por comedor del HGM

Como alternativa, a los residentes se les permitió utilizar el comedor central del Hospital General de México, donde también comen enfermeras, personal médico e internos.

Un médico residente, cuya identidad fue reservada, explicó que varios compañeros no están utilizando este servicio por desconfianza ante una posible contaminación.

“Se nos otorgó el uso de comedor central, sin embargo, lo que está pasando (…) es que muchos no van”, señaló.

Las autoridades también se comprometieron a ampliar los horarios del comedor central y ofrecer servicio de box lunch. Otro de los acuerdos está relacionado con el reembolso de los gastos por atención médica privada. Después del 16 de septiembre, el hospital informará el procedimiento para solicitar la devolución de esos recursos.

El residente explicó que aún existe incertidumbre sobre quién cubrirá los gastos generados por las hospitalizaciones y tratamientos.

Residentes denuncian maltrato y jornadas extensas

Los médicos aseguran que el conflicto no se limita al brote de salmonela. También denuncian jornadas extensas, sobrecarga de trabajo y situaciones de maltrato psicológico y emocional.

Maltrato físico, emocional, por supuesto psicológico en todas las especialidades, en todas las áreas en el hospital.

De acuerdo con su testimonio, estas prácticas se han normalizado bajo el argumento de que forman parte de la enseñanza de la medicina.

Los residentes también demandan mejores condiciones laborales y mayor disponibilidad de medicamentos y material médico.

Enfermeras también denuncian falta de insumos

Margarita Rivera, enfermera del HGM, señaló que existen carencias de insumos como jeringas, sondas y bolsas de alimentación. La trabajadora agregó que la falta de personal y la sobrecarga de trabajo también se presentan en otros hospitales.

De este modo, los médicos residentes analizan si volverán a manifestarse para exigir respuestas a sus demandas.

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