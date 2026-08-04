Confianza del consumidor repunta 1.1 puntos en julio; mexicanos confían más en su economía que en la del país

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La gente tiene menos confianza en comprar electrodomésticos. Foto: Cuartoscuro.

En México, los consumidores tuvieron más confianza en la economía de sus hogares que en la del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante julio de 2026 el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 45 puntos, lo que representó un aumento mensual de 1.1 puntos, aunque también una disminución de 0.7 puntos a nivel anual.

De forma específica, la confianza sobre la situación económica actual de un hogar, comparada con hace 12 meses, registró un nivel de 51.8 puntos para julio de este año. Eso muestra un incremento de 0.5 puntos con respecto a junio. En cambio, mejoró 0.2 puntos si se compara con julio del 2025.

En julio 2026 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor #ICC se ubicó en 45.0 puntos, que representó un aumento mensual de 1.1 puntos. Respecto a julio 2025, bajó 0.7 puntos.



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Sube confianza esperada de los consumidores en su hogar

En julio, también incrementó la confianza de los consumidores sobre la economía “esperada” en un hogar dentro de un año. Este indicador tuvo 57.1 puntos, lo que equivale a un aumento mensual de 0.7 puntos, aunque el indicador bajó 0.5 puntos anual.

Sin embargo, ese resultado no mejoró las posibilidades actuales de los miembros de un hogar para hacer compras como muebles, televisores, lavadoras u otros electrodomésticos.

El indicador sumó 31.1 puntos en la confianza para realizar dichas compras en julio de este 2026. No obstante, mejoró un punto en comparación con el mes anterior, aunque bajó 0.6 puntos con respecto a julio del 2025.

Baja confianza en la economía de México

En México, el consumidor tuvo más confianza en la economía de los miembros de su hogar que en el país.

Y es que, la confianza en la situación económica del país en la actualidad sumó 39.4 puntos, es decir, 12.4 puntos menos que la registrada en los hogares.

El indicador de julio sobre la situación del país representó un crecimiento de 1.7 puntos con respecto al mes anterior, pero también una disminución de 1.3 puntos a nivel anual.

A su vez, la confianza sobre la situación económica “esperada” en el país dentro de 12 meses tuvo 45.7 puntos. Significó un aumento mensual de 1.8 puntos, así como una baja de 1.4 anual.

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