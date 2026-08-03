Inteligencia artificial pone en riesgo empleos formales y podría impulsar la informalidad: ¿qué trabajos tienen más riesgo?

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Inteligencia artificial. Foto: Reuters

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral en México y podría contribuir a un aumento de la informalidad laboral, afectando especialmente a jóvenes y mujeres que buscan incorporarse a su primer empleo al salir de la universidad, advirtió la organización México, ¿cómo vamos? al presentar el estudio “Radiografía de la informalidad y la calidad del empleo”.

El análisis señala que la automatización de tareas podría modificar la dinámica del empleo formal, mientras el país mantiene una tasa de informalidad de 54.8%, prácticamente estancada en las últimas dos décadas.

Casi 3 millones de trabajadores están expuestos a la IA

De acuerdo con el informe, 2.93 millones de personas, equivalentes al 4.9% del mercado laboral, trabajan en ocupaciones con exposición media o alta a la inteligencia artificial, de ese universo 1.8 millones son mujeres.

La directora de México, ¿cómo vamos?, Sofía Ramírez, advirtió que la IA cambiará el mercado laboral y podría incrementar la informalidad en actividades que históricamente se desarrollaban dentro de la formalidad.

“Ahora la inteligencia artificial presente, por supuesto, igual que la informalidad en todos los sectores también va a tener un aporte en esto que será un mercado laboral dinámico, cambiante pero también con un riesgo que puede implicar mayor informalidad, sobre todo en sectores que tradicionalmente habían sido formales”, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?

¿Qué empleos tienen mayor riesgo?

El estudio identifica que entre las actividades con mayor exposición a la IA se encuentran:

Secretariado

Recepción e información

Ventas por teléfono

Apoyo administrativo

Captura de datos

Elaboración de contratos

Auditorías

Centros de llamadas

Cajeros bancarios

Venta de boletos

De acuerdo con Juvenal Campos, analista económico de México ¿Cómo vamos?, los sectores en donde avanza el uso de IA son ocupados, principalmente, por mujeres.

“Son actividades que, en una mayor parte, están representados por mujeres, ¿no? O sea, las mujeres representan una gran cantidad de los trabajadores en estos sectores”. Juvenal Campos, analista económico de México ¿Cómo vamos?

En contraste, los trabajos con menor exposición son aquellos que requieren mayor interacción física o manual, como:

Trabajo doméstico

Venta en comercios

Preparación de alimentos

Peluquería

La informalidad cuesta hasta 7 mil pesos al mes

El reporte también advierte que la informalidad representa una importante pérdida de ingresos para los trabajadores.

En promedio, el ingreso mensual es:

Hombre:

Formalidad: 15 mil 868

Informalidad: 9 mil 344

Mujer:

Formalidad: 14 mil 222

Informalidad: 6 mil 914

Esto significa una diferencia cercana a 7 mil pesos mensuales entre un empleo formal y uno informal.

Actualmente, la informalidad laboral en México pasó de 59.3% a 54.8% en aproximadamente dos décadas. No obstante, el estudio advierte que alcanzar la meta del Gobierno federal de reducirla a 48.9% al finalizar el sexenio requerirá políticas que promuevan empleos formales, mejor remunerados y preparados para enfrentar los efectos de la inteligencia artificial.

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