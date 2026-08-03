Banxico reporta aumento de 4.2% en remesas hacia México

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Los datos los compartió Banxico. Foto: Cuartoscuro

Los ingresos por remesas hacia México alcanzaron 5 mil 472 millones de dólares durante junio de 2026, una cifra que representó un crecimiento anual de 4.2% y elevó el saldo positivo de la cuenta de remesas a 5 mil 365 millones de dólares, según el reporte de Información de Ingresos y Egresos por Remesas, junio de 2026, publicado por el Banco de México.

El incremento se produjo pese a que, en términos ajustados por estacionalidad, tanto los ingresos como los egresos por remesas registraron retrocesos mensuales durante junio. Aun así, el flujo acumulado hacia el país continuó creciendo y superó los niveles observados un año antes.

El monto de las #remesas enviadas a México durante junio 2026 fue de 5,472 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/JEpmuWR6Ra pic.twitter.com/8M5Mzxa26S — Banco de México (@Banxico) August 3, 2026

Más dinero por envío impulsa el crecimiento

De acuerdo con el reporte, los 5 mil 472 millones de dólares recibidos en junio provinieron de 13 millones de transacciones, con un envío promedio de 422 dólares.

El crecimiento anual de 4.2% respondió a una combinación de un incremento de 0.4% en el número de operaciones y un aumento de 3.8% en el valor promedio de cada remesa.

Durante los primeros seis meses del año, los ingresos acumulados por remesas sumaron 30 mil 759 millones de dólares, por encima de los 29 mil 842 millones registrados en el mismo periodo de 2025, lo que significó un crecimiento anual de 3.1%.

Predominan las transferencias electrónicas

El Banco de México reportó que 99.2% de los recursos enviados al país entre enero y junio se canalizó mediante transferencias electrónicas, equivalentes a 30 mil 516 millones de dólares.

Las remesas enviadas en efectivo y especie representaron 186 millones de dólares, equivalentes a 0.6% del total, mientras que las denominadas money orders acumularon 58 millones de dólares, es decir, 0.2% de los recursos recibidos.

Dentro de las transferencias electrónicas, el reporte indica que el 53.3% de los recursos fue depositado directamente en cuentas bancarias, con un monto de 16 mil 255 millones de dólares. El restante 46.7% se cobró en efectivo, por un total de 14 mil 260 millones de dólares.

Mientras que las cifras acumuladas de los últimos 12 meses muestran que entre julio de 2025 y junio de 2026 ingresaron al país 63,389 millones de dólares por concepto de remesas. Ese monto fue superior al registrado un mes antes, cuando el acumulado anual se situó en 63,171 millones de dólares.

Caen las remesas enviadas desde México al exterior

Mientras los ingresos aumentaron, las remesas enviadas por residentes en México hacia otros países registraron una disminución anual de 5.4% durante junio. El monto total ascendió a 107 millones de dólares, derivado de 251 mil operaciones con un envío promedio de 426 dólares.

Según el Banco de México, la reducción fue resultado de un aumento de 5.4% en el número de transferencias combinado con una caída de 10.2% en el valor promedio de cada envío.

A pesar de la disminución observada en junio, los egresos acumulados durante el primer semestre alcanzaron 627 millones de dólares, cifra superior a los 588 millones reportados en el mismo lapso del año anterior, lo que representó un crecimiento anual de 6.7%.

Saldo positivo supera los 30 mil millones de dólares en el semestre

La diferencia entre los recursos que ingresaron al país y los enviados al exterior dejó un superávit de 5 mil 365 millones de dólares en junio de 2026, superior a los 5 mil 141 millones observados en junio de 2025.

En el acumulado de enero a junio, el saldo positivo de la cuenta de remesas se ubicó en 30 mil 132 millones de dólares, frente a los 29 mil 254 millones registrados en el mismo periodo del año previo.

Además, el saldo acumulado de los últimos doce meses llegó a 62 mil 166 millones de dólares, por encima de los 61 mil 942 millones contabilizados hasta mayo de 2026.

Ajuste estacional muestra retroceso mensual

Las cifras desestacionalizadas presentadas por el Banco de México muestran una dinámica distinta en el corto plazo. Durante junio, los ingresos por remesas descendieron 2.4% respecto a mayo, mientras que los egresos retrocedieron 3.7%.

Como resultado, el superávit mensual ajustado por estacionalidad se ubicó en 5 mil 141 millones de dólares, por debajo de los 5 mil 264 millones registrados en mayo.

Los datos forman parte del reporte Información de Ingresos y Egresos por Remesas, junio de 2026, difundido por el Banco de México el 3 de agosto de 2026.

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