Infonavit explica el límite de edad y los requisitos para tramitar un crédito hipotecario

GENERANDO AUDIO...

Infonavit. Foto: Cuartoscuro.

La edad límite para solicitar un Crédito Infonavit depende del plazo elegido para pagar el financiamiento, ya que el Instituto establece que la suma de la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe superar los 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres.

El Crédito Infonavit es el financiamiento hipotecario tradicional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual los derechohabientes pueden adquirir una vivienda y elegir el monto y el plazo de pago, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El monto máximo que puede otorgar el Instituto depende de la capacidad de pago de cada trabajador y puede consultarse a través de Mi Cuenta Infonavit, en el apartado de precalificación y puntos.

Edad límite para Crédito Infonavit y plazo de pago

El Instituto señala que el plazo del crédito puede ir de uno hasta 30 años.

Sin embargo, para definir el plazo autorizado se considera la edad del solicitante. La regla establece que:

La suma de la edad y el plazo del crédito no debe ser mayor a 70 años si el solicitante es hombre.

si el solicitante es hombre. La suma de la edad y el plazo del crédito no debe ser mayor a 75 años si la solicitante es mujer.

Esto significa que el tiempo disponible para pagar el financiamiento dependerá de la edad con la que se solicite el crédito.

Monto máximo y condiciones del Crédito Infonavit

El Crédito Infonavit ofrece un financiamiento de hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad que recibe cada persona depende de su capacidad de pago.

Entre las características del crédito se encuentran:

Plazo de pago de uno a 30 años.

Tasa de interés diferenciada de acuerdo con el nivel salarial, fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.69% al 10.45% .

. Puede solicitarse sin importar el nivel de salario.

Los gastos de titulación no se cobran a quienes perciben ingresos mensuales de hasta 9 mil 985.43 pesos.

El descuento mensual se determina con base en el salario del trabajador y el monto del crédito autorizado.

Asimismo, existe la posibilidad de solicitar el financiamiento en conjunto con el cónyuge, un familiar o un corresidente para acceder a un monto mayor. En el caso del cónyuge, éste puede cotizar tanto en el Infonavit como en el Fovissste.

El Instituto también ofrece la opción de acceder a Equipa tu Casa, un monto adicional para remodelar, mejorar, reparar o equipar la vivienda sin afectar su estructura, así como el programa Hogar a tu Medida, dirigido a realizar adecuaciones para personas con discapacidad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un Crédito Infonavit?

Para iniciar el trámite del Crédito Infonavit, el Instituto establece que el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Contar con registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con el Infonavit

El Instituto también informa que los trabajadores pueden acceder a nuevos créditos para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, construir, remodelar, reparar o pagar un crédito hipotecario contratado con otra institución financiera, siempre que el financiamiento anterior no haya presentado incumplimientos ni recibido apoyos para cubrir adeudos.

Documentos para tramitar el Crédito Infonavit

Entre la documentación que solicita el Instituto para iniciar el trámite se encuentra:

Solicitud de inscripción de crédito

Avalúo electrónico de la vivienda

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP, cuando corresponda

Cédula de Identificación Fiscal

Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE

Título de propiedad, cuando se trate de una vivienda de un particular

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”, disponible en Mi Cuenta Infonavit

Dependiendo del tipo de crédito, el derechohabiente también deberá descargar desde Mi Cuenta Infonavit el Aviso de Retención de Descuentos o la Notificación de Descuento, documentos que deberán ser autorizados por el empleador para continuar con el proceso de firma ante notario.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.