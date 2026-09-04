En el Plan México, la inversión privada nacional es fundamental para generar desarrollo: Licenciado Carlos Slim Domit

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Licenciado Carlos Slim Domit. Foto: UnoTV

El presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, Carlos Slim Domit, señaló, durante la inauguración de México Siglo XXI, que el Plan México busca impulsar la inversión pública, privada y mixta, para llevarla a niveles de entre 25 y 28% del PIB y generar crecimientos por encima de 4%.

Ante becarios de Fundación Telmex Telcel, en el Auditorio Nacional, el empresario destacó la importancia de la inversión privada nacional para la generación de empleos, el desarrollo y la mejora del nivel socioeconómico de la población.

Slim Domit reconoció al Plan México como un instrumento para atraer inversiones al país y potenciar el crecimiento. Explicó que uno de sus pilares es aumentar los niveles de inversión mediante la participación de los sectores público y privado, así como esquemas mixtos.

“El Plan México tiene como pilar fundamental impulsar la inversión pública, privada y mixta para alcanzar niveles del 25 al 28% del producto interno bruto y así generar crecimientos por encima del 4%”, manifestó. Inversión privada, otro factor importante

El presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móviltambién subrayó el papel de la inversión privada nacional en este objetivo. De acuerdo con sus declaraciones, este tipo de inversión puede contribuir a generar empleos y desarrollo, además de mejorar el nivel socioeconómico de la población.

Durante su participación, Slim Domit sostuvo que México cuenta con oportunidades de inversión privada y crecimiento. Por ello, llamó a los jóvenes que acudieron al encuentro a participar en la construcción de esas oportunidades.

“México tiene grandes oportunidades y ustedes pueden, y deben contribuir para hacerlas realidad”, expresó ante los becarios.

El empresario reiteró su compromiso para continuar invirtiendo y trabajando en México. También señaló que el país atraviesa un “cambio de época”, en el que las reglas se están reescribiendo.

En ese contexto, Slim Domit planteó que las nuevas condiciones representan un escenario en el que México puede impulsar proyectos de inversión y crecimiento mediante iniciativas como el Plan México.

“Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso irrenunciable de seguir invirtiendo, trabajando, creando. Y, sobre todo, creyendo profundamente en México”, afirmó.

Plan México busca elevar la inversión a entre 25 y 28% del PIB

El planteamiento expuesto por Slim Domit establece como referencia que la inversión pública, privada y mixta alcance niveles de entre 25 y 28% del PIB.

El objetivo señalado por el empresario es que ese nivel de inversión contribuya a generar crecimientos por encima de 4%.

La participación de la inversión privada nacional ocupa un lugar central en el planteamiento. Slim Domit destacó que las empresas mexicanas pueden participar en la generación de empleos y en proyectos de desarrollo.

Durante el evento, el empresario también se refirió a la necesidad de aprovechar las oportunidades que existen en el país y de que las nuevas generaciones participen en ellas.

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