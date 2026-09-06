¿Qué es la “caja fría”, clave en el homicidio de “Honas” Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

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Bitcoin. Foto: Reuters

El homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, habría tenido, como móvil, el robo de una “caja fría” en donde, supuestamente, se guardaban millones de Bitcoin.

Pero, ¿qué es la “caja fría”? Uno TV te da los detalles.

¿Qué es la “Caja fría”?

La “caja fría”, también conocida como cold wallet o cold storage, es un sistema para mantener las claves privadas de una criptomoneda fuera de Internet. Bitcoin.org define el almacenamiento en frío como mantener una wallet en un lugar seguro que no está conectado a la red.

Este método puede ofrecer protección frente a algunas vulnerabilidades de las computadoras. Su seguridad puede reforzarse mediante copias de seguridad y cifrado.

Otra alternativa es la firma de transacciones fuera de línea, que utiliza dos computadoras: una permanece desconectada y conserva la billetera completa, mientras la otra está conectada a internet y sirve para preparar y transmitir transacciones.

Conseguir la “caja fría” de Meléndez, habría sido el móvil por el que Diego Sebastián, supuestamente, asesinó al músico de Camilo Séptimo y a su esposa, a su hija de 3 años y una joven que trabajaba con la familia.

Autoridades han dado detalles sobre el ataque a la familia del tecladista también conocido como“Honas” Meléndez.

¿Cómo proteger tu Bitcoin? Estas medidas ayudan a evitar robos

De acuerdo con el sitio Bitcoin.org, proteger una billetera de Bitcoin es clave para evitar que otras personas puedan acceder a los fondos. Existen diferentes medidas de seguridad, como cifrar la billetera, utilizar una contraseña segura y recurrir a una billetera offline para guardar ahorros.

Estas opciones buscan reducir los riesgos relacionados con robos y vulnerabilidades de dispositivos conectados a internet.

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