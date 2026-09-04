Dólar en agosto de 2026: estas son las equivalencias oficiales de 10 monedas

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Dólar en agosto. Foto: UnoTV

El Banco de México publicó las equivalencias oficiales de varias monedas extranjeras frente al dólar al mes de agosto de 2026. Esta información es necesaria para efectos fiscales, operaciones internaciones o comercio exterior.

En el anuncio oficial, publicado en la edición de hoy del Diario Oficial de la Federación (DOF) se incluyen divisas como el euro, yuan, dólar canadiense, libra esterlina, yen japonés y otras frente al dólar estadounidense. Así te presentamos 10 de las monedas frente al dólar.

¿Cuánto cotizó cada moneda frente al dólar en agosto?

Si quieres saber cuánto representó una unidad de las principales monedas en dólares durante agosto, esta es la referencia publicada por Banxico:

Dólar frente a 10 monedas extranjeras en agosto de 2026

País o región Moneda Equivalencia en dólares Gran Bretaña Libra esterlina 1.35573 Unión Europea Euro 1.16147 Canadá Dólar canadiense 0.72140 China Yuan 0.14880 Japón Yen 0.00626 Suiza Franco suizo 1.23830 Brasil Real 0.19300 India Rupia 0.01051 Argentina Peso argentino 0.00070 Australia Dólar australiano 0.71666

Fuente: Banxico, DOF

En pocas palabras: en agosto de 2026, una libra esterlina equivalió a 1.35573 dólares, un euro a 1.16147 dólares, asimismo un dólar canadiense a 0.72140 dólares, de acuerdo con la publicación oficial de Banxico.

¿Qué moneda se cotizó más frente al dólar?

De las 15 monedas seleccionadas, la libra esterlina registró la equivalencia más alta, con 1.35573 dólares por libra.

También le siguieron el franco suizo, con 1.23830 dólares, y el euro, con 1.16147 dólares.

En el otro extremo, el peso argentino tuvo una equivalencia de 0.00070 dólares por peso, mientras que el peso chileno registró 0.00107 dólares.

¿Para qué sirve esta información?

Estas cifras son las equivalencias oficiales publicadas por el Banco de México para efectos fiscales. Pueden servir como referencia para operaciones, trámites o cálculos en los que sea necesario conocer el valor de una moneda frente al dólar.

La publicación corresponde a las cotizaciones de agosto de 2026 y fue difundida en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2026.

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