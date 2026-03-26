Correos de México reanuda el envío de paquetes a Estados Unidos, cobrará el 10% del arancel

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles reanudó Correos de México el envío de paquetería a Estados Unidos bajo la nueva normativa y disposiciones de ese país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Asimismo, destacó que la institución mantendrá sin alzas los costos de envío, aunque sí tendrá que cobrar el cargo del 10% sobre el importe declarado, impuesto por el gobierno estadounidense.

¿Ya se pueden enviar paquetes por Correos de México a Estados Unidos?

A través de un comunicado conjunto, la SRE y Correos de México informaron sobre la reanudación de envíos de paquetería a Estados Unidos, sin cambios en los costos, aunque sí con la aplicación del impuesto estadounidense.

Agregaron también que, según las nuevas disposiciones, los paquetes deberán llevar la declaración detallada del contenido, así como el país de fabricación de los artículos, mientras que el paquete no deberá pesar más de 20 kilogramos y tener un valor máximo de 800 dólares por envío.

De igual forma, y según lo estipulado, los paquetes serán llevados directamente de México a Estados Unidos, sin ningún país intermediario.

Además, en su página web, Correos de México detalló las nuevas disposiciones a seguir:

Dar información del remitente y receptor: identificación oficial, correo electrónico y número de teléfono celular. Además, correo electrónico y número de teléfono celular de quien recibe. Declarar el valor de la mercancía: de mínimo 150 pesos. Envíos de mercancías a Estados Unidos generan un impuesto del 10% del valor autodeclarado. Cartas y documentos sin valor comercial quedan exentos de pago de impuestos. Todos los usuarios deberán proporcionar información correcta del envío a fin de evitar su retención al momento de ser verificado. Los tiempos de recepción en el destino final pueden ser mayores por las disposiciones. Reactivación incluye envíos a: Alaska, Hawái y Puerto Rico.

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