Dinero para tus planes: Fonacot ofrece créditos con depósito directo

| 13:55 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Fonacot ofrece créditos.
Fonacot ofrece créditos. Foto: Cuartoscuro

Con el verano en puerta y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) podría ser una buena opción para tener dinero extra, gracias a los créditos que ofrece a quienes cumplan con los requisitos. El financiamiento permite acceder a recursos con descuento vía nómina.

El Instituto Fonacot informó que los créditos se depositan directamente en una cuenta bancaria y cuentan con tasas de interés competitivas en comparación con otras opciones de financiamiento.

¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar un crédito Fonacot?

Para iniciar el trámite es necesario:

  • Trabajar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot
  • Tener al menos 18 años de edad
  • Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual
  • Tener un número de celular para validación
  • Proporcionar dos referencias personales con teléfono
  • Contar con correo electrónico personal
  • Percibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

Además, quienes ya hayan solicitado un crédito anteriormente deberán contar con su NIP o clave de seguridad para realizar nuevos trámites.

Documentos necesarios para el trámite

El Fonacot explica que los solicitantes deberán presentar documentación original, vigente y legible.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma
  • Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria de 18 dígitos
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
  • Últimos 4 recibos de nómina consecutivos para comprobar ingresos

Además, en caso de aplicar a un crédito Fonacot, te pueden solicitar documentos adicionales.  

¿Cuánto presta el Fonacot?

El monto autorizado depende de diversos factores evaluados por el Fonacot. Entre ellos destacan:

  • Las percepciones fijas y permanentes del trabajador
  • Las deducciones registradas en la nómina
  • La antigüedad laboral
  • El historial crediticio
  • El plazo elegido para el financiamiento
  • La capacidad de descuento autorizada por el trabajador, que puede ser de 10%, 15% o 20% de su salario

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