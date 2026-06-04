Dinero para tus planes: Fonacot ofrece créditos con depósito directo

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Fonacot ofrece créditos. Foto: Cuartoscuro

Con el verano en puerta y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) podría ser una buena opción para tener dinero extra, gracias a los créditos que ofrece a quienes cumplan con los requisitos. El financiamiento permite acceder a recursos con descuento vía nómina.

El Instituto Fonacot informó que los créditos se depositan directamente en una cuenta bancaria y cuentan con tasas de interés competitivas en comparación con otras opciones de financiamiento.

¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar un crédito Fonacot?

Para iniciar el trámite es necesario:

Trabajar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot

Tener al menos 18 años de edad

Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual

Tener un número de celular para validación

Proporcionar dos referencias personales con teléfono

Contar con correo electrónico personal

Percibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante

Además, quienes ya hayan solicitado un crédito anteriormente deberán contar con su NIP o clave de seguridad para realizar nuevos trámites.

Documentos necesarios para el trámite

El Fonacot explica que los solicitantes deberán presentar documentación original, vigente y legible.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria de 18 dígitos

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Últimos 4 recibos de nómina consecutivos para comprobar ingresos

Además, en caso de aplicar a un crédito Fonacot, te pueden solicitar documentos adicionales.

¿Cuánto presta el Fonacot?

El monto autorizado depende de diversos factores evaluados por el Fonacot. Entre ellos destacan:

Las percepciones fijas y permanentes del trabajador

Las deducciones registradas en la nómina

La antigüedad laboral

El historial crediticio

El plazo elegido para el financiamiento

La capacidad de descuento autorizada por el trabajador, que puede ser de 10%, 15% o 20% de su salario

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