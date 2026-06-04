Dinero para tus planes: Fonacot ofrece créditos con depósito directo
Con el verano en puerta y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) podría ser una buena opción para tener dinero extra, gracias a los créditos que ofrece a quienes cumplan con los requisitos. El financiamiento permite acceder a recursos con descuento vía nómina.
El Instituto Fonacot informó que los créditos se depositan directamente en una cuenta bancaria y cuentan con tasas de interés competitivas en comparación con otras opciones de financiamiento.
¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar un crédito Fonacot?
Para iniciar el trámite es necesario:
- Trabajar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot
- Tener al menos 18 años de edad
- Contar con una antigüedad mínima de seis meses en el empleo actual
- Tener un número de celular para validación
- Proporcionar dos referencias personales con teléfono
- Contar con correo electrónico personal
- Percibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante
Además, quienes ya hayan solicitado un crédito anteriormente deberán contar con su NIP o clave de seguridad para realizar nuevos trámites.
Documentos necesarios para el trámite
El Fonacot explica que los solicitantes deberán presentar documentación original, vigente y legible.
Entre los documentos requeridos se encuentran:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria de 18 dígitos
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
- Últimos 4 recibos de nómina consecutivos para comprobar ingresos
Además, en caso de aplicar a un crédito Fonacot, te pueden solicitar documentos adicionales.
¿Cuánto presta el Fonacot?
El monto autorizado depende de diversos factores evaluados por el Fonacot. Entre ellos destacan:
- Las percepciones fijas y permanentes del trabajador
- Las deducciones registradas en la nómina
- La antigüedad laboral
- El historial crediticio
- El plazo elegido para el financiamiento
- La capacidad de descuento autorizada por el trabajador, que puede ser de 10%, 15% o 20% de su salario
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