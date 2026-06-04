CNTE considera insuficiente propuesta de Gobierno y mantiene protestas; pide nuevo planteamiento

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que las propuestas presentadas por el Gobierno federal no atienden sus demandas centrales, por lo que decidió mantener las movilizaciones y continuar las negociaciones en la Secretaría de Gobernación (Segob).

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, afirmó que tras varias mesas de diálogo con autoridades federales no se han alcanzado acuerdos que permitan resolver el conflicto magisterial.

📢 #Entérate || Dirigentes de la CNTE improvisaron una conferencia de prensa antes de entrar a la reunión en la @SEGOB_mx.



Yeni Pérez, de la sección 22 de Oaxaca, indicó que la propuesta que les dio ayer el gobierno federal no cubre sus demandas centrales.



📹: David Pérez pic.twitter.com/5s5eSlyjQ7 — IMER Noticias (@IMER_Noticias) June 4, 2026

CNTE considera insuficientes las propuestas federales

Antes de ingresar a una nueva reunión en el Palacio de Cobián, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que la propuesta entregada por el Gobierno no responde a las principales exigencias del movimiento.

Las autoridades federales plantearon dos rutas de trabajo: una para avanzar en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y otra para fortalecer el sistema Pension ISSSTE, con el objetivo de mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores de la educación.

Sin embargo, la dirigencia magisterial insistió en que la solución no se limita a la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

“En ese sentido acudimos a esta mesa para hacerles saber al gobierno federal, a los secretarios de Estado que las respuestas no cubren nuestras demandas centrales”, afirmó Yenny Aracely Pérez Martínez.

Exigen abrogar la Ley del ISSSTE de 2007

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteró que su principal demanda continúa siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, además de garantizar un sistema de jubilación digno para todos los trabajadores del Estado.

Los dirigentes también insistieron en sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que las mesas con secretarios de Estado no han permitido alcanzar acuerdos definitivos.

De acuerdo con la organización, la reforma educativa de 2012 no se resolverá únicamente con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por lo que mantienen una agenda más amplia de exigencias laborales y sindicales.

Bloqueos y protestas continúan en varios estados

Mientras continúan las negociaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene acciones de protesta en distintas regiones del país.

Este miércoles, contingentes magisteriales llevaron a cabo actividades en las casetas de San Marcos, La Venta y Tlalpan, además de movilizaciones en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Las protestas forman parte de la huelga nacional indefinida que impulsa la organización para presionar al Gobierno federal a atender sus demandas. Por su parte, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, aseguró que las movilizaciones se desarrollarán de manera pacífica.

Sin acuerdos definitivos, el conflicto continúa

Las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno siguen sin generar acuerdos concretos que permitan poner fin al paro nacional.

La organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha reiterado que mantendrá los bloqueos, marchas y manifestaciones hasta obtener respuestas favorables a sus demandas, principalmente en materia de pensiones, condiciones laborales y reforma educativa.

Mientras tanto, las movilizaciones continúan generando afectaciones en vialidades, casetas, instalaciones estratégicas y servicios públicos en diversas entidades del país, incluida la Ciudad de México, donde permanece uno de los principales focos de presión del movimiento magisterial.

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