Tras la pérdida del 85% de sus ventas, Ediciones Era anuncia su cierre definitivo

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Luego de 66 años de historia, y ante una situación comercial insostenible, Ediciones Era anunció su cierre definitivo y el pago de sus deudas, algunas contraídas desde la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado, la editorial independente destacó que, tras la crisis sanitaria sus ventas cayeron en 85%, en parte debido a que “la red de librerías que existía antes de la pandemia y garantizaba nuestra subsistencia desapareció”, a la par de los cambios que ha tenido el mercado del libro.

Después de 66 años de historia, Ediciones Era cierra sus puertas. Un golpe terrible que habla del estado de desgracia en que hoy se encuentra la industria editorial mexicana.

Se va la casa de Pacheco, de Monsiváis, de Pitol, de Benítez, de Poniatowska… pic.twitter.com/4kdwDhOFIH — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 18, 2026

Ante ello, acotó que desde este lunes suspende actividades, mientras que sus agentes de pondrán en contacto con las librerías y puntos de venta en los que se ofrecen sus productos a fin de ir cerrando sus cuentas.

A la vez que destacó que los últimos seis años han sido especialmente difíciles económicamente para la empresa, pues a la par de la caída de sus ventas ha tenido que liquidar créditos adquiridos durante la pandemia, pese a lo cual algunos de estos, acotó, siguen aumentando.

Mientras que, a la vez de destacar que la venta de la casa de Era en la colonia Roma de la Ciudad de México le permitió seguir existiendo un tiempo, indicó que al dejar de operar en este momento es capaz de hacer pagos y evitar deudas impagables.

Toda vez que, por último, agradeció el apoyo que obtuvieron sus ediciones, así como sus autores y los temas de las publicaciones a lo largo de su historia.

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