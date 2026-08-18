¿Te siguen descontando del Infonavit y ya liquidaste tu deuda? Checa cómo recuperar dinero

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Foto: Cuartoscuro

Si ya terminaste de pagar tu crédito Infonavit, es posible que tengas un saldo a favor por pagos realizados en exceso, esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando después de liquidar el crédito continúan los descuentos vía nómina.

El Infonavit señala que las personas acreditadas pueden consultar si tienen pagos en exceso y, en caso de contar con un saldo a favor, solicitar su devolución, el trámite es completamente gratuito y puede realizarse en línea o de manera presencial.

¿Cómo saber si tienes dinero a favor en Infonavit?

Lo primero es confirmar que el crédito esté completamente liquidado. Para hacerlo, debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit, dirigirte a Mi Crédito y consultar la sección Saldos y movimientos.

En el apartado de mensualidades atrasadas deberá aparecer la palabra “Liquidado”, lo que significa que la deuda inicial ya fue cubierta. En esa misma sección puedes verificar si existe un saldo a favor en el apartado “Pagos en exceso”.

Si todavía tienes una relación laboral y tu empresa continúa realizando descuentos de nómina después de que el crédito fue liquidado, el Infonavit recomienda descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde Mi Cuenta Infonavit y entregarlo al patrón para detener las retenciones.

¿Cómo solicitar la devolución de pagos en exceso?

El Infonavit contempla dos alternativas para solicitar la devolución, dependiendo de si cuentas o no con una e.firma del SAT.

1. En línea, con e.firma

Si cuentas con tu firma electrónica avanzada del SAT, puedes realizar el trámite directamente desde Mi Cuenta Infonavit.

Los pasos son:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit. Dirígete a Mi Crédito. Selecciona Devolución de Pagos en Exceso. Ten a la mano un estado de cuenta bancario a tu nombre. Proporciona los 18 dígitos de tu CLABE interbancaria. Realiza la solicitud utilizando tu e.firma.

La cuenta bancaria debe estar a nombre de la persona acreditada, ya que ahí se depositarán los recursos en caso de que proceda la devolución.

¿Qué pasa si no tienes e.firma?

Si eres titular del crédito y no cuentas con e.firma, también puedes solicitar la devolución de manera presencial.

Para ello, debes comunicarte con Infonatel y solicitar una cita en el Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

Los números de atención son:

55 9171 5050 , desde la Ciudad de México.

, desde la Ciudad de México. 800 008 3900, desde cualquier parte del país.

El día de la cita deberás presentar:

Identificación oficial vigente .

. Estado de cuenta bancario a tu nombre , con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria y una antigüedad no mayor a dos meses.

, con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria y una antigüedad no mayor a dos meses. Aviso de Suspensión de Descuentos, en caso de que todavía trabajes para una empresa y continúen las retenciones.

¿Qué ocurre si el acreditado falleció?

El trámite también puede realizarlo la persona que esté a cargo de los procedimientos de un acreditado fallecido, en este caso, es necesario solicitar una cita mediante Infonatel y acudir al Cesi correspondiente con:

Identificación oficial vigente.

Estado de cuenta bancario con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria y una antigüedad no mayor a dos meses.

Resolución de beneficiario emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El Infonavit aclara que para este trámite no se admite una resolución emitida por un juez de lo Familiar ni por una Junta Local.

¿Qué hacer si la devolución no procede?

Si la devolución de los pagos en exceso no procede o la persona acreditada no está de acuerdo con algún punto del trámite, puede solicitar una Aclaración de Pagos mediante Infonatel.

Por ello, antes de iniciar cualquier gestión, es recomendable revisar en Mi Cuenta Infonavit que el crédito aparezca como liquidado y comprobar si existe un saldo a favor, recuerda que sus trámites son gratuitos, por lo que no es necesario pagar a intermediarios para solicitar la devolución.

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