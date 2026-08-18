Seis países suben de categoría de ingresos, según el Banco Mundial; ¿dónde queda México?

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Foto: Getty Images

El Banco Mundial dio a conocer su nueva clasificación por nivel de ingreso para 2026-2027 de 2018 economías. Seis países subieron de categoría de ingresos: Vietnam, Filipinas, Sri Lanka, Jordania, Micronesia y Togo. México, en cambio, se mantiene como país de ingreso mediano alto.

El cambio no significa precisamente que la población de esos países ahora tenga más dinero en el bolsillo. La clasificación del Banco Mundial está basada en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita y puede cambiar por crecimiento económico, población, revisiones estadísticas o movimientos del tipo de cambio.

¿Qué países subieron de categoría?

En la actualización, que estará vigente hasta junio de 2027, ningún país bajó de grupo. Los seis que avanzaron fueron:

Vietnam: de ingreso mediano bajo a mediano alto

de ingreso mediano bajo a mediano alto Filipinas: de ingreso mediano bajo a mediano alto

de ingreso mediano bajo a mediano alto Sri Lanka: de ingreso mediano bajo a mediano alto

de ingreso mediano bajo a mediano alto Jordania: de ingreso mediano bajo a mediano alto

de ingreso mediano bajo a mediano alto Micronesia: de ingreso mediano bajo a mediano alto

de ingreso mediano bajo a mediano alto Togo: de ingreso bajo a mediano bajo

The @WorldBankGroup has released its 2026-2027 Country Income Classifications.



Six economies moved to a higher income category, and no countries moved down.



Behind those changes are different stories, from economic recovery to export-led growth and improved statistics.



Learn… pic.twitter.com/5WjQiI4DE4 — World Bank Group (@WorldBankGroup) August 17, 2026

Vietnam y Filipinas: crecimiento que los hizo avanzar

Vietnam tuvo uno de los cambios más relacionados con el crecimiento económico. Sus exportaciones aumentaron más de 15% tanto en 2024 como en 2025, mientras su PIB creció 7% y 8%, respectivamente.

En Filipinas el avance fue distinto. Su economía creció en promedio 5.8% anual durante cinco años, con avances en distintas industrias y no sólo en un sector.

Sri Lanka se recupera de una crisis

El caso de Sri Lanka está relacionado con la recuperación después de la fuerte crisis económica de 2022.

En 2025, su PIB real creció 5%, impulsado por la recuperación de diferentes sectores y por el crecimiento de los servicios financieros y turísticos.

El Banco Mundial señala que el país apenas superó el límite necesario para cambiar de categoría.

Jordania y Togo: los datos también cambian la clasificación

En Jordania ocurrió algo particular. Una revisión de sus cuentas nacionales encontró que su economía era casi 10% más grande de lo que se había calculado anteriormente.

En Togo, el factor decisivo fue diferente. Los resultados de su censo de 2022 redujeron en 11.7% la estimación de población.

Como el ingreso se calcula por persona, una población menor puede elevar el ingreso per cápita incluso si el ingreso total no cambia. Togo también registró un crecimiento de 5.9% en 2025.

¿Y México en qué categoría está?

México se mantiene como país de ingreso mediano alto en la clasificación del Banco Mundial para 2026-2027.

Para este periodo, el organismo considera de ingreso mediano alto a las economías cuyo INB per cápita se ubica entre 4 mil 636 y 14 mil 375 dólares. Por encima de ese último nivel comienza la categoría de ingreso alto.

Esto significa que México no cambió de categoría en esta actualización. De hecho, el organismo advierte que ningún indicador por sí solo puede explicar toda la realidad económica y social de un país.

¿Cómo clasifica el Banco Mundial a los países?

El Banco Mundial actualiza estas categorías cada 1 de julio. Para la clasificación 2026-2027 utiliza estimaciones del INB per cápita de 2025 y las divide en cuatro grupos:

Año Ingreso bajo (En dólares) Ingreso mediano bajo (En dólares) Ingreso mediano alto (En dólares) Ingreso alto (En dólares) 2026 Menor a 1,175 1,176 a 4,635 4,636 a 14,375 Mayor a 14,375 2025 Menor a 1,135 1,136 a 4,495 4,496 a 13,935 Mayor a 13,935

Por eso, subir de categoría no siempre significa que un país haya tenido un gran crecimiento. Los datos de población, las revisiones de las cuentas nacionales y otros cambios estadísticos también pueden modificar el resultado.

En esta actualización, los seis países que avanzaron muestran justamente eso: cada uno llegó al siguiente nivel por un camino diferente.

¿Para que sirve esta clasificación del Banco Mundial?

De acuerdo con el informe, esta información actualizada resulta fundamental porque determina qué países pueden acceder a préstamos, asistencia para el desarrollo y ayuda para los gobiernos.

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