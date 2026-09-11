Crédito Infonavit: conoce los requisitos para comprar una vivienda usada

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Adquirir una vivienda usada tiene sus ventajas. Foto: Cuartoscuro / Infornavit

Adquirir una vivienda en México parece ser toda una odisea; sin embargo, hacerse de una no quiere decir que deba ser nueva, pues también existe la opción de comprar una usada. En este sentido, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite utilizar un crédito para comprarla, siempre que tanto el derechohabiente como el inmueble cumplan con los requisitos establecidos.

Las ventajas de adquirir una vivienda usada son una buena ubicación, espacio y hasta el precio, pero se debe ser muy cuidadoso al momento de elegirla, pues se deben conocer las condiciones físicas y comprobar que pueda formalizarse de manera correcta.

Antes de iniciar el proceso, el trabajador debe consultar Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto de financiamiento al que puede acceder y realizar su precalificación. A partir de esa información podrá buscar una vivienda que se ajuste a su capacidad de compra.

¿Qué requisitos debe cumplir una casa usada?

Para que una vivienda usada pueda ser adquirida mediante un crédito Infonavit, el inmueble debe contar con un avalúo inmobiliario y cumplir con las condiciones establecidas por el Instituto.

Si requieres la solicitud de avalúo dale clic AQUÍ.

Entre los aspectos considerados se encuentran:

Tener una vida útil remanente mínima de 30 años .

. Contar con servicio de agua potable .

. Disponer de drenaje o fosa séptica .

. Tener energía eléctrica .

. Contar con condiciones adecuadas de acceso.

Cumplir con los criterios de seguridad y ubicación establecidos por el Instituto.

Cuando la vivienda que se pretende comprar pertenece a un particular, entre la documentación requerida se encuentra la copia del título de propiedad.

Además, para realizar el trámite de compra se solicitan los siguientes documentos:

Solicitud de inscripción de crédito

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Cédula fiscal

Avalúo

Datos bancarios del vendedor

¿Cómo encontrar una vivienda con Infonavit?

El Instituto cuenta con la herramienta “Encuentra tu vivienda ideal”, mediante la cual los derechohabientes pueden consultar opciones de vivienda.

Otra posibilidad son las viviendas recuperadas por el Infonavit. En este caso, el Instituto señala que las personas interesadas pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) de la localidad donde desean comprar, realizar su precalificación y elegir una vivienda que se ajuste a su presupuesto.

Es importante distinguir que una vivienda usada no necesariamente es una vivienda recuperada. Una casa usada puede pertenecer a un particular y ser adquirida mediante un crédito Infonavit, mientras que las viviendas recuperadas forman parte de un esquema específico del Instituto.

Antes de elegir una propiedad, es recomendable conocer el monto de crédito disponible y verificar que la vivienda cumpla con las condiciones necesarias para que pueda ser adquirida mediante el financiamiento del Infonavit.

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