¿Ya pagaste tu crédito Infonavit? así puedes saber si te deben dinero y cómo solicitarlo?
Si ya terminaste de pagar tu crédito Infonavit, es posible que tengas un saldo a favor por pagos en exceso, por lo que puedes solicitar una devolución de forma rápida.
De acuerdo con el instituto, primero debes verificar en tu cuenta si tu crédito inmobiliario está saldado. Si es así, puedes consultar si realizaste pagos en exceso y, por consiguiente, si puedes solicitar una devolución en el Infonavit.
¿Cómo se acumulan los pagos en exceso?
- Cuando el trabajador paga de más para cubrir su crédito
- Cuando el trabajador ya liquidó el financiamiento, pero la empresa donde trabaja sigue descontando los pagos de su salario
¿Cómo solicitar el saldo a favor?
- Debes tener tu firma electrónica avanzada (e.firma) del SAT
- Entra a Mi Cuenta Infonavit
- Ingresa a Mi Crédito
- Selecciona Pagos en Exceso
- Verifica si existe un saldo a favor
- Solicita la devolución utilizando tu e.firma
Documentos
- E.firma vigente
- Cuenta bancaria a tu nombre no mayor a dos meses
- CLABE interbancaria de 18 dígitos
¿Que pasa si no tengo e.firma?
El Infonavit indica que debes llamar al Infonatel para pedir una cita en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano.
Números del Infonatel
- Ciudad de México: 55 9171 5050
- Resto del país: 800 008 3900
El día de la cita debes presentar:
- Identificación oficial vigente
- Estado de cuenta bancario a tu nombre, con los 18 dígitos de la CLABE interbancaria y con una antigüedad no mayor a dos meses
¿Qué pasa después de cobrar tu saldo a favor?
Después de liquidar tu crédito y obtener la devolución de tus pagos en exceso en el Infonavit, puedes realizar otro trámite importante: la cancelación de la hipoteca.
El instituto te entrega de forma gratuita la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca desde Mi Cuenta Infonavit o en un Centro de Servicio Infonavit.
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