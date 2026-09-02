Mejoravit Solo para Ti ofrece hasta 169 mil pesos para mejorar tu casa

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Así puedes obtener hasta 169 mil pesos con Infonavit. Foto: Getty/Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con Mejoravit Solo para Ti, un crédito destinado a quienes buscan reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin realizar modificaciones que afecten su estructura. El financiamiento puede alcanzar hasta 169 mil pesos, con plazos y tasas de interés fijas.

A diferencia de un crédito hipotecario, este financiamiento está pensado para realizar mejoras en el hogar, como cambiar pisos, renovar muebles de cocina o baño, pintar, impermeabilizar o acondicionar espacios.

¿Cómo funciona el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El programa permite acceder a un financiamiento para realizar diferentes trabajos de mejora en la vivienda. El monto que puede recibir cada persona depende de las condiciones establecidas por el Infonavit y de su precalificación.

De acuerdo con la información proporcionada, existen opciones de financiamiento con diferentes montos, plazos y tasas:

Desde 42 mil pesos: puede pagarse en un plazo de entre 1 y 5 años, con una tasa anual fija de 10%

puede pagarse en un plazo de entre 1 y 5 años, con una tasa anual fija de 10% Hasta 169 mil pesos: contempla plazos de entre 1 y 11 años, con una tasa anual fija de 11%

Los recursos pueden utilizarse para trabajos que permitan mejorar las condiciones y comodidad de la vivienda, siempre que las obras no impliquen modificaciones estructurales.

¿Qué necesitas para solicitar el préstamo?

Para acceder al crédito, es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Infonavit. Entre ellas se encuentran:

Tener una relación laboral vigente

Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Estar registrado en una Afore

Tener una cuenta bancaria a nombre del solicitante y proporcionar la CLABE correspondiente

correspondiente Cumplir con la precalificación del Infonavit

Autorizar la consulta del historial crediticio

Mantener actualizados los datos personales y biométricos ante el Instituto

Además, para realizar el trámite normalmente se solicita documentación como identificación oficial vigente, CURP, RFC, Número de Seguridad Social (NSS) y un estado de cuenta bancario con CLABE a nombre de quien solicita el crédito.

¿Cómo tramitar Mejoravit Solo para Ti?

El proceso comienza desde Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador puede revisar si cumple con las condiciones de precalificación.

Los pasos generales son:

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit y consulta si cuentas con la precalificación para el crédito Presenta la documentación requerida y autoriza la consulta de tu historial crediticio Firma el contrato de crédito una vez que el financiamiento sea aprobado Recibe el depósito en la cuenta bancaria registrada y utiliza los recursos para realizar las mejoras autorizadas en tu vivienda

¿Para qué puedes utilizar este crédito?

El financiamiento está pensado para mejorar diferentes espacios del hogar. Entre las obras contempladas se encuentran trabajos como cambio de pisos, renovación de muebles de cocina o baño, pintura, impermeabilización y mejoras en jardines, entre otras adecuaciones.

Es importante considerar que Mejoravit Solo para Ti no funciona como un crédito para comprar una vivienda, sino como una alternativa de financiamiento para realizar mejoras en una propiedad.

Antes de solicitarlo, conviene revisar la precalificación, el monto disponible, el plazo elegido y las condiciones específicas del crédito directamente con el Infonavit.

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