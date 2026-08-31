Mitos y realidades para obtener un crédito Infonavit: revisa esto antes de solicitarlo

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Nuevos requisitos de Infonavit. Foto: Getty Images/Archivo Uno Tv

Existen algunos mitos y realidades sobre obtener un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre estos si se revisa el historial del solicitante en el Buró de Crédito.

Por ello, antes de iniciar el trámite conviene conocer qué factores toma realmente el Infonavit y qué debes revisar para saber cuánto puedes obtener y cuánto puedes pagar.

¿Un mal historial en el Buró de Crédito reduce tu crédito Infonavit?

El Infonavit señala que, desde el 2025, el historial en el Buró de Crédito no afecta a la cantidad de préstamo para una vivienda.

Si el trabajador autoriza la consulta de su historial crediticio, puede recibir el 100% del monto máximo del crédito, independientemente de la calificación que tenga en el Buró.

Infonavit sólo considera la información crediticia ante casos relacionados con defunción, fraude o sobreendeudamiento extremo.

Sin embargo, tener una mala calificación en el Buró de Crédito no significa un veto o reducción de crédito automático del Infonavit.

¿La cantidad de puntos determina el monto del préstamo?

Tener la cantidad de puntos necesarios para acceder al financiamiento no significa, por sí solo, el monto del crédito, pues este depende de la capacidad de pago de cada persona.

El trabajador puede entrar a la sección “precalificación y puntos” de Mi Cuenta Infonavit para saber cuánto puede obtener de préstamo.

Actualmente, el monto máximo es de 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad concreta depende de la capacidad de pago.

¿Tus deudas deben ser menores al 40% de tus ingresos?

El Infonavit no tiene información pública que establezca si las deudas de una persona deben ser menores al 40% de sus ingresos para obtener el crédito, por lo que esto tampoco sería cierto, igual que la revisión en el Buró de Crédito.

El instituto sólo establece que el monto del financiamiento depende de la capacidad de pago. Por eso, es importante que el trabajador revise sus ingresos y gastos para determinar cuánto puede destinar mensualmente al crédito sin comprometer sus finanzas.

Cabe destacar que el descuento mensual por el crédito se fija conforme al salario y monto solicitado.

¿Debes tomar un curso antes de solicitar el crédito?

El Infonavit contempla el curso “Saber más para decidir mejor” como requisito antes de obtener el crédito. El objetivo es proporcionar información para tomar una decisión informada sobre el financiamiento.

Los derechohabientes pueden realizar los módulos del curso desde Mi Cuenta Infonavit.

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