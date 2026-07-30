¿Cuánto pagarías al mes por tu crédito Infonavit? Calcúlalo paso a paso con el simulador
Existen dudas sobre cuánto pagaría un trabajador al mes por un crédito del Infonavit. Aunque no hay un monto concreto, existe un simulador que ayuda a determinar el monto crediticio, tasa de interés y pagos.
El Infonavit ofrece créditos de hasta 2 millones 935 mil pesos, pero la mensualidad no es igual para todos. No hay una mensualidad estándar para un crédito inmobiliario, pues el monto autorizado y condiciones dependen de la capacidad de pago del trabajador, entre otros factores.
Los plazos de pago y cantidad del crédito dependen del:
- Salario del trabajador
- Capacidad de pago
- Edad
- Plazo elegido
- Ahorro en la Subcuenta de Vivienda
- Historial crediticio (cuando aplica)
- Tipo de crédito
Debido a estas variantes, no existe una tabla de cuánto se paga al mes por un crédito Infonavit. No obstante, el instituto tiene un simulador donde el interesado puede calcular el monto del crédito y plazos que le tocarían.
¿Cómo calcular crédito y pagos en el simulador del Infonavit?
- Entra a Mi Cuenta Infonavit
- Ve a Precalificación y puntos
- Elige el tipo de crédito
- Captura el valor aproximado de la vivienda
El sistema mostrará:
- Monto máximo de crédito
- Tasa
- Plazo
- Descuento vía nómina (mensualidad)
- Ahorro en la Subcuenta de Vivienda
Datos importantes
- El monto máximo del crédito puede llegar a 2 millones 935 mil 002 pesos
- Plazo de 1 a 30 años
- Tasa fija del 3.69% a 10.45%, dependiendo del nivel salarial
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