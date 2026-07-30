Hacienda reprueba a tres bancos en México; 46 obtienen evaluación satisfactoria
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tres bancos en México obtuvieron una calificación no satisfactoria en la Evaluación de Desempeño 2025, mientras que 46 de las 49 instituciones de banca múltiple evaluadas alcanzaron un resultado satisfactorio conforme a la metodología prevista en la legislación bancaria.
De acuerdo con la dependencia, las instituciones que recibieron una evaluación no satisfactoria fueron Banco Bancrea, Banco Credit Suisse (México) y Banco Shinhan de México.
Además, Banca Afirme y Banco de Inversión Afirme obtuvieron una calificación de satisfactorio con observaciones, por lo que deberán atender los señalamientos formulados por la autoridad.
En tanto, BNP Paribas México y Banco Bineo también recibieron un resultado de satisfactorio con observaciones. Sin embargo, debido a que cuentan con menos de cinco años de operación, la SHCP precisó que su evaluación tiene únicamente fines indicativos y de seguimiento, por lo que no están sujetos a las medidas previstas en la Ley de Instituciones de Crédito.
¿Qué bancos fueron reprobados por Hacienda?
La SHCP dio a conocer que únicamente tres instituciones obtuvieron una calificación no satisfactoria en la Evaluación de Desempeño 2025:
- Bancrea
- Credit Suisse (México)
- Shinhan de México
La dependencia explicó que las instituciones que reciben este resultado pueden quedar sujetas a las medidas contempladas en la Ley de Instituciones de Crédito, ya que la evaluación también tiene efectos regulatorios.
¿Cómo evalúa Hacienda a los bancos?
La Secretaría de Hacienda explicó que la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple busca medir la contribución de los bancos al desarrollo de las fuerzas productivas y al crecimiento de la economía nacional.
Para ello considera también distintos indicadores relacionados con la actividad bancaria, entre ellos:
- Intermediación crediticia
- Captación de recursos
- Oferta de productos y servicios financieros
- Infraestructura bancaria
- Calidad de la atención a los usuarios
- Desempeño en inversiones y manejo de divisas
- Prácticas de finanzas sostenibles
- Acciones en materia de igualdad de género
La dependencia subrayó que esta evaluación no mide la situación financiera de las instituciones bancarias, por lo que sus resultados no deben interpretarse como un indicador de solvencia, liquidez o fortaleza patrimonial.
Precisó también que el objetivo es evaluar exclusivamente el desempeño de las instituciones conforme a la metodología establecida para este ejercicio.
¿Qué bancos obtuvieron una calificación satisfactoria?
Entre las instituciones que obtuvieron una evaluación satisfactoria se encuentran algunos de los principales bancos que operan en el país.
La lista incluye, entre otros, a:
- Inbursa
- BBVA México
- Banamex
- Banorte
- Santander
- HSBC
- Scotiabank
- Banco del Bajío
- BanCoppel
- Banco Azteca
- Banregio
- Citi México
- Intercam
- Mifel
- Monex
- Multiva
- Sabadell
- Ve por Más
- Ualá
La SHCP indicó que el ejercicio se realiza de manera anual mediante un Índice de Evaluación de Bancos y un Cuestionario Estratégico, ambos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito.
¿Qué implica una evaluación no satisfactoria?
La dependencia explicó que los bancos con un resultado no satisfactorio pueden quedar sujetos a las medidas previstas en la legislación bancaria.
Asimismo, señaló que la evaluación busca incentivar mejores prácticas dentro del sistema financiero mexicano y promover que las instituciones fortalezcan su desempeño en los distintos indicadores considerados por la autoridad.
Hacienda reiteró finalmente que los resultados corresponden únicamente a la Evaluación de Desempeño 2025 y no representan una calificación sobre la estabilidad financiera o la capacidad de los bancos para cumplir con sus obligaciones frente a sus clientes.
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