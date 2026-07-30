PIB crece a su mayor nivel durante el segundo trimestre del 2026

GENERANDO AUDIO...

El crecimiento superó las estimaciones. Foto: Reuters.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció durante el segundo trimestre de este 2026, siendo el mayor incremento a nivel trimestral registrado en los últimos seis años.

El PIB tuvo un incremento del 1.5% entre abril y junio, mientras que, a nivel anual, aumentó un 2.1%, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB incrementó 1.5% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna… pic.twitter.com/Tx0sVQBeHF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 30, 2026

Dicho crecimiento estuvo relacionado a un crecimiento del 3.3 trimestral y 7.3% anual en las actividades primarias, que abarcan la agricultura, ganadería, pesca, caza y el aprovechamiento forestal.

En cambio, las actividades secundarias subieron un 1.6 trimestral y un 0.8% anual. Se trata de la industria manufacturera, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas.

Las actividades terciarias registraron un aumento del 1.5% trimestral y 2.5% anual. Corresponden al transporte, turismo, educación, salud, servicios financieros, restaurantes, hoteles, telecomunicaciones y administración pública.

El mejor repunte de la economía en seis años

Analistas dijeron a Reuters que estimaban un repunte menor del 1.3% para ese trimestre.

Por ello, consideraron que los resultados del segundo trimestre del 2026 muestran el mejor desempeño del PIB en México registrado desde el cuarto trimestre del 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.