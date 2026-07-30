PIB crece a su mayor nivel durante el segundo trimestre del 2026
El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció durante el segundo trimestre de este 2026, siendo el mayor incremento a nivel trimestral registrado en los últimos seis años.
El PIB tuvo un incremento del 1.5% entre abril y junio, mientras que, a nivel anual, aumentó un 2.1%, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dicho crecimiento estuvo relacionado a un crecimiento del 3.3 trimestral y 7.3% anual en las actividades primarias, que abarcan la agricultura, ganadería, pesca, caza y el aprovechamiento forestal.
En cambio, las actividades secundarias subieron un 1.6 trimestral y un 0.8% anual. Se trata de la industria manufacturera, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas.
Las actividades terciarias registraron un aumento del 1.5% trimestral y 2.5% anual. Corresponden al transporte, turismo, educación, salud, servicios financieros, restaurantes, hoteles, telecomunicaciones y administración pública.
El mejor repunte de la economía en seis años
Analistas dijeron a Reuters que estimaban un repunte menor del 1.3% para ese trimestre.
Por ello, consideraron que los resultados del segundo trimestre del 2026 muestran el mejor desempeño del PIB en México registrado desde el cuarto trimestre del 2020, durante la pandemia de COVID-19.
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