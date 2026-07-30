Ignacio Deschamps deja la presidencia del Consejo de Administración de Banamex

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Deschamps supervisó venta de Banamex. Foto: Cuartoscuro

Banamex informó que Ignacio Deschamps dejará su cargo como miembro y presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México a partir del 29 de julio de 2026, en un momento clave para la institución, marcado por los cambios accionarios y el proceso de separación de Citi.

La salida ocurre mientras el banco avanza en la etapa final de su transformación corporativa, luego de que Citi concretara la escisión de sus negocios en México y se incorporara Fernando Chico Pardo como accionista de referencia.

Un relevo en plena transformación de Banamex

Deschamps llegó al Consejo de Administración de Banamex en febrero de 2024 y asumió su presidencia a finales de ese año, una vez concluida la separación entre Banamex y Citi México.

Su gestión coincidió con uno de los periodos más importantes en la historia reciente de la institución financiera, marcado por la reorganización del banco y la definición de una nueva estructura accionaria.

La salida del directivo se produce a pocos meses de que se complete el proceso de venta y reorganización que comenzó tras el anuncio de Citi de desprenderse de sus negocios de banca de consumo en México.

Fernando Chico Pardo gana protagonismo

En diciembre de 2025, Fernando Chico Pardo se convirtió en accionista de referencia de Banamex y asumió la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex.

Con la salida de Deschamps del banco, el empresario tendrá un papel cada vez más relevante en la conducción de la institución durante la siguiente etapa de su desarrollo.

Una trayectoria de más de cuatro décadas en la banca

Deschamps cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el sector financiero mexicano y participó en la conformación del gobierno corporativo que acompañó la transición de Banamex tras su separación de Citi.

Durante ese periodo, el banco también impulsó procesos de modernización tecnológica y ajustes en su estructura operativa como parte de su nueva estrategia de negocio.

Banamex se prepara para una nueva etapa

La salida del directivo marca el fin de una etapa iniciada con la separación de Citi y ocurre cuando Banamex busca consolidar su operación como una institución independiente.

Con los cambios en su estructura accionaria ya encaminados, el banco enfrenta ahora el reto de ejecutar su estrategia de crecimiento y modernización en un entorno cada vez más competitivo dentro del sistema financiero mexicano.

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