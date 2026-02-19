Cuidado: así operan fraudes de tiempo compartido en México

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos sancionó a una red de fraude de tiempo compartido liderada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este delito ha afectado a víctimas durante décadas, costándoles cientos de millones de dólares y enriqueciendo a organizaciones criminales.

El fraude de tiempo compartido afectó tanto a turistas que compraban como a propietarios que intentaban vender. Las víctimas solían perder miles de pesos tras firmar contratos bajo presión o transferir dinero para supuestos trámites que nunca se concretaban.

Autoridades advertían que estos esquemas operaban principalmente en destinos de playa, donde empleados ofrecían visitas gratuitas a resorts y promociones atractivas.

¿Cómo funciona el fraude al comprar tiempo compartido?

El esquema inicia con invitaciones a conocer un resort. Después, ofrecen financiamiento “exclusivo” y presionan para firmar el contrato ese mismo día.

Aunque la ley mexicana contempla un periodo para cancelar, algunos contratos incluyen cláusulas que dificultan la rescisión.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeo) puede mediar en disputas si el contrato es legítimo. Sin embargo, solo actúa como conciliadora. Si no hay acuerdo, el caso debe ir a tribunales.

Cuando el contrato resulta inexistente o falso, la Profeco no puede intervenir. En ese caso, se debe presentar denuncia ante la fiscalía estatal correspondiente.

Fraude al vender tiempo compartido

Otra modalidad ocurre cuando supuestos compradores contactan a propietarios ofreciendo adquirir su tiempo compartido a un precio atractivo.

Envían documentos, contratos y hasta páginas web para aparentar legalidad. Luego exigen pagos anticipados para cubrir trámites como impuestos, certificados o números fiscales en México.

Después de la transferencia, el dinero desaparece y la venta nunca se concreta.

Autoridades recomiendan:

No transferir dinero antes de recibir el pago total

Realizar operaciones ante notario público

Verificar identidad y registro legal de intermediarios

También existen estafas donde falsos funcionarios prometen recuperar el dinero perdido a cambio de nuevas transferencias.

Si no se presenta denuncia penal, no puede iniciarse investigación ni proceso de recuperación. Antes de realizar cualquier pago, se aconseja consultar directamente con autoridades o representación oficial de México.

