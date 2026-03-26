Declaración anual 2026: estos son los casos que pueden detonar una auditoría del SAT
De cara a la declaración anual de este 2026, debes saber en qué casos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza auditorías a personas físicas y morales por inconsistencias en sus declaraciones.
A partir del próximo 1 de abril, inicia el periodo de declaración anual para personas físicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Por este motivo, es importante saber que la autoridad fiscal tiene un esquema permanente de fiscalización que incluye auditorías. Estas se realizan en casos donde el fisco determina irregularidades en personas físicas y morales.
De acuerdo con el Plan Maestro 2026, el SAT emplea herramientas tecnológicas y análisis de información para seleccionar a las y los contribuyentes que estarán sujetos a una auditoría.
Según el SAT, este modelo actual busca una fiscalización “más estratégica y dirigida”, pues ayuda a detectar irregularidades específicas.
¿Qué revisa el SAT en las auditorías?
- Ingresos, deducciones y pagos de impuestos
- Información que coincida con facturas
- Posibles omisiones o inconsistencias fiscales
Además, la revisión puede derivar en:
- Aclaraciones
- Requerimientos de información
- Multas o créditos fiscales
Estos casos pueden detonar una auditoría del SAT en 2026
Asimismo, el SAT señala que su sistema determina a quienes realizar esta revisión conforme a la cantidad de conductas de riesgo acumuladas, y no al tipo de contribuyente.
De igual manera, conforme a sus criterios de fiscalización, el SAT aplicará auditorías en este 2026 a las y los contribuyentes que tengan:
Inconsistencias en ingresos
- Ingresos no declarados
- Diferencias entre CFDI y declaraciones
Deducciones indebidas
- Gastos que no cumplen requisitos fiscales
- Deducciones sin comprobantes válidos
Operaciones simuladas
- Uso de facturas falsas
- Empresas o actividades sin sustancia económica
Comportamientos fiscales atípicos
- Pérdidas fiscales recurrentes
- Devoluciones de impuestos inusuales
Información incongruente
- Diferencias entre declaraciones, bancos y facturación
¿Qué hacer para no ser sujeto a una auditoría del SAT en este 2026?
De igual manera, la autoridad fiscal señala que la corrección voluntaria y el cumplimiento legal son las principales medidas preventivas para evitar una auditoría.
Por ello, se recomienda:
- Tener facturas electrónicas que sean correctas y congruentes
- Declarar todos los ingresos
- Respaldar deducciones con comprobantes válidos
- Evitar esquemas simulados o facturación irregular
- Verificar la información antes de presentar declaraciones
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