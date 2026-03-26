Declaración anual 2026: estos son los casos que pueden detonar una auditoría del SAT

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro | Getty

De cara a la declaración anual de este 2026, debes saber en qué casos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza auditorías a personas físicas y morales por inconsistencias en sus declaraciones.

A partir del próximo 1 de abril, inicia el periodo de declaración anual para personas físicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Por este motivo, es importante saber que la autoridad fiscal tiene un esquema permanente de fiscalización que incluye auditorías. Estas se realizan en casos donde el fisco determina irregularidades en personas físicas y morales.

De acuerdo con el Plan Maestro 2026, el SAT emplea herramientas tecnológicas y análisis de información para seleccionar a las y los contribuyentes que estarán sujetos a una auditoría.

Según el SAT, este modelo actual busca una fiscalización “más estratégica y dirigida”, pues ayuda a detectar irregularidades específicas.

¿Qué revisa el SAT en las auditorías?

Ingresos, deducciones y pagos de impuestos

Información que coincida con facturas

Posibles omisiones o inconsistencias fiscales

Además, la revisión puede derivar en:

Aclaraciones

Requerimientos de información

Multas o créditos fiscales

Estos casos pueden detonar una auditoría del SAT en 2026

Asimismo, el SAT señala que su sistema determina a quienes realizar esta revisión conforme a la cantidad de conductas de riesgo acumuladas, y no al tipo de contribuyente.

De igual manera, conforme a sus criterios de fiscalización, el SAT aplicará auditorías en este 2026 a las y los contribuyentes que tengan:

Inconsistencias en ingresos

Ingresos no declarados

Diferencias entre CFDI y declaraciones

Deducciones indebidas

Gastos que no cumplen requisitos fiscales

Deducciones sin comprobantes válidos

Operaciones simuladas

Uso de facturas falsas

Empresas o actividades sin sustancia económica

Comportamientos fiscales atípicos

Pérdidas fiscales recurrentes

Devoluciones de impuestos inusuales

Información incongruente

Diferencias entre declaraciones, bancos y facturación

¿Qué hacer para no ser sujeto a una auditoría del SAT en este 2026?

De igual manera, la autoridad fiscal señala que la corrección voluntaria y el cumplimiento legal son las principales medidas preventivas para evitar una auditoría.

Por ello, se recomienda:

Tener facturas electrónicas que sean correctas y congruentes

Declarar todos los ingresos

Respaldar deducciones con comprobantes válidos

Evitar esquemas simulados o facturación irregular

Verificar la información antes de presentar declaraciones

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: