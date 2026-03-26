Accionistas de Warner Bros votarán fusión con Paramount el 23 de abril por 110 mmd

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Las autoridades de competencia deben avalar el acuerdo. Foto: Reuters.

Los accionistas de Warner Bros Discovery votarán la fusión con Paramount Skydance el próximo jueves 23 de abril para agilizar compra por 110 mil millones de dólares.

Este 26 de marzo, The Wall Street Journal publicó que la aprobación permitiría dar el siguiente paso para que las autoridades competencia de Estados Unidos y Europa avalen el acuerdo.

Para aprobarlo, las autoridades de ambos países analizarán que la fusión no provoque un aumento de precios para los consumidores y que tampoco afecte a la competencia cinematográfica.

Según Reuters, Paramount busca cerrar el acuerdo de fusión rápidamente ya que ofreció a los accionistas de Warner Bros una “tarifa acumulativa” trimestral de 25 centavos por acción a partir de octubre, si la operación no se concreta.

La agencia informativa solicitó comentarios a ambas empresas, pero estas no respondieron de inmediato.

Con fusión, Paramount y Netflix quedarán en una sola plataforma

A finales de febrero de este 2026, Paramount finalmente llegó a un acuerdo por 110 mil millones de dólares para la adquisición de Warner Bros Discover y fusionar ambos estudios en una sola plataforma.

De esa forma, Paramount ganó en la pugna a Netflix, que ofreció cerca de 83 mil millones de dólares.

El jefe de estrategia de Paramount, Andy Gordon, señaló que la compra permitirá generar ahorros superiores a 6 mil millones de dólares por eficiencias tecnológicas y reducir costos no laborales.

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