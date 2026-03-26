Volaris y Viva concretan fusión; accionistas aprueban nueva alianza comercial

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Foto: Reuters

Accionistas de Volaris aprobaron la fusión con Viva, como parte de una alianza comercial para tener en conjunto una mayor cantidad de vuelos nacionales y ofrecer mejores precios.

El pasado 25 de marzo, la Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) celebró una asamblea extraordinaria donde un 91.7% de accionistas votaron por la fusión. solo se requería alcanzar un mínimo del 90%.

La fusión de Volaris y Viva derivará en la conformación del Grupo Mexicano de Aerolíneas. El periodista especializado en economía, Roberto Aguilar, señaló en X que “será la línea más importante del país”.

No obstante, falta que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) avale la fusión. Ambas aerolíneas no han publicado ningún comunicado hasta la mañana de este viernes 26 de marzo.

Alianza permitirá que haya vuelos más baratos

Desde el 18 de diciembre, ambas aerolíneas anunciaron una alianza comercial, quedando como Nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

En un comunicado conjunto, expusieron que este nuevo grupo contribuirá a acelerar el crecimiento de la aviación y la conectividad en México.

La fusión entre Volaris y Viva permitirá que ambas empresas ofrezcan vuelos más económicos, favoreciendo la democratización de viajes y economías de escala.

Además, la alianza impulsará la creación de nuevos empleos locales, considerando que cada aeronave nueva que esté en servicio generará entre 55 y 60 empleos directos.

De igual forma, abrieron la posibilidad de aumentar operaciones en varios aeropuertos y abrir nuevas bases a nivel nacional, impulsando así el desarrollo y la conectividad regional. Pese a la alianza, ambas aerolíneas mantendrán su imagen corporativa, así como sus marcas y operaciones.

Según el acuerdo, la fusión forma parte de una asociación entre iguales. Volaris aportará alrededor del 60% del valor de la empresa, mientras que Viva dará el 40% restante. En cambio, Volaris también concentra una mayor deuda neta.

Cuando anunciaron esta alianza estratégica, en diciembre del 2025, las acciones de Volaris se dispararon hasta en un 20%.

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