Regreso a clases 2026: puedes ahorrar impuestos con la deducción de colegiaturas ante el SAT

GENERANDO AUDIO...

SAT tiene la opción de deducir impuestos con colegiaturas. Foto: Cuartoscuro

Con el próximo regreso a clases el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la opción de deducir impuestos al pagar colegiaturas en una escuela privada, siempre que cumplas con los requisitos establecidos.

El beneficio aplica para pagos realizados por ti, tu cónyuge o concubina o concubinario, así como ascendientes y descendientes en línea recta, siempre que cumplan las condiciones fiscales correspondientes.

¿Cuánto puedes deducir por colegiaturas?

El monto máximo anual depende del nivel educativo del alumno:

Preescolar: 14 mil 200

Primaria: 12 mil 900

Secundaria:19 mil 900

Profesional técnico: 17 mil 100

Bachillerato o su equivalente: 24 mil 500

La deducción corresponde únicamente a los servicios de enseñanza y la escuela debe contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

¿Qué requisitos pide el SAT?

Para que la colegiatura sea deducible, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o cheque nominativo, desde una cuenta a nombre del contribuyente.

La factura debe incluir correctamente el RFC, el nombre y CURP del estudiante, su nivel educativo y la clave de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Además, el CFDI debe utilizar el Uso de CFDI D10: Pagos por servicios educativos y contener la clave de producto y servicio correspondiente.

Si durante el año se pagan colegiaturas de dos niveles educativos distintos, se aplica el límite correspondiente al nivel con el monto más alto.

¿Qué gastos no puedes deducir?

El beneficio no incluye inscripción ni reinscripción. Tampoco son deducibles uniformes, útiles escolares, actividades recreativas, recargos, cursos extracurriculares, becas o apoyos económicos.

Las facturas normalmente aparecen automáticamente en el sistema del SAT al presentar la declaración anual. Si alguna no aparece, puede ser necesario incorporarla manualmente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.