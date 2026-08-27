Crecimiento de la informalidad laboral deteriora a la economía laboral en México

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Hay 354 millones de mexicanos en informalidad. Foto: Cuartoscuro.

La informalidad laboral sigue creciendo en México por distintos factores nacionales e internacionales, lo que mantiene un debilitamiento en la economía.

Gabriela Siller Pagaza, la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, indicó en entrevista con Unotv.com que hay un deterioro en el mercado laboral porque prevalece la creación de empleos informales., lo que representa una pérdida de trabajos formales.

Se trata de trabajos donde no hay un vínculo con la empresa que los contrata, por lo que carecen de prestaciones de ley.

Destacó que una parte de los 34.1 millones de personas en la informalidad laboral reportadas en México podrían ser personas autoempleadas, aunque el Inegi clasifica a este rubro en una categoría distinta.

“El panorama es que sigue deteriorando, que solamente se han creado empleos este año en la informalidad, ya sería el segundo año consecutivo porque en el 2025 también solamente se crearon empleos en la informalidad, y sin que haya un impulso en el mercado laboral, pues no habrá forma de cómo el consumo pueda mostrar mayores tasas de crecimiento”.

Gabriela Siller resaltó que los datos sobre la ocupación laboral son contradictorios. La tasa de desempleo solamente contempla a las personas que no tienen trabajo pero lo buscan activamente, cuando muchos ciudadanos, catalogados como “autoempleados”, están en la misma condición.

“Ya no entran dentro de esa tasa de desempleo, independientemente si están en la informalidad o si han tenido que autoemplearse.”

Asimismo, la economista mencionó que el subempleo no equivale a emprendimiento, pues este último consiste en personas que deciden ofrecer un producto o servicio sin una mayor inversión, crédito o personal.

Además, indicó que los emprendimientos suelen tener limitantes para su crecimiento, como el acceso a un crédito, inversión y contratación de personal.

¿Por qué está subiendo la informalidad?

La especialista precisó que el crecimiento de la informalidad laboral tiene varias causas en México, como el incremento de los costos laborales en los últimos años.

“Cuando no va muy bien la economía y si suben los costos laborales pues las empresas no les queda más que despedir, o ya no contratar o inclusive puede ser que estén contratando por fuera, lo cual pues obviamente no es positivo ni para la economía ni para los trabajadores”.

También influye la relación comercial con Estados Unidos, tensada por los aranceles y el T-MEC. “Ante la cautela, pues las empresas prefieren no contratar más gente hasta que haya un panorama más claro”.

Gabriela Siller subrayó que las inversiones actuales del gobierno mexicano todavía no se ven reflejadas en empleos formales.

Consideró que la inversión privada es necesaria en sectores como la construcción, pues las obras del sector privado llevan ocho meses consecutivos a la baja.

Jóvenes no acceden al empleo fácilmente

Gabriela Siller destacó que los jóvenes no están entrando al mercado laboral, toda vez que los adultos mayores de 50 años “están consiguiendo empleo”.

Como posibles factores, subrayó que el bajo atractivo por empleos precarizados, mientras que los adultos obtienen más trabajo por su experiencia.

“Sí es un fenómeno que está llamando mucho la atención, porque uno pensaría que a lo mejor son los más jóvenes a los que se les va a facilitar más encontrar un trabajo y no es así.”

Formalidad entre repartidores de Uber y Didi

Gabriela Siller precisó que la incorporación de trabajadores de plataformas como Uber y Didi ante el IMSS ayuda a reducir la informalidad laboral en México, aunque tiene limitantes.

Destacó que sólo reducen la informalidad cuando se cumplen con las horas laborales y un ingreso definido, por lo que no todos estos trabajadores cumplen con las condiciones.

“Creo que esto podríamos ver ya cómo funciona en el mediano y en el largo plazo, pero no resuelve el problema de fondo, de que no hay suficientes oportunidades laborales en México y que entonces muchos de los trabajadores tienen que auto emplearse”.

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