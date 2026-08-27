¿Tienes un crédito Fonacot? Esto pueden descontarte de tu salario

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Fonacot. Foto: Cuartoscuro.

Tener un crédito Fonacot implica que los pagos pueden realizarse mediante descuentos vía nómina. Sin embargo, esto no significa que el trabajador pueda quedarse sin sueldo por el cobro del financiamiento.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) establece porcentajes máximos de descuento de acuerdo con el nivel de endeudamiento y las condiciones del crédito.

¿Cuánto porcentaje del sueldo puede descontar Fonacot vía nómina?

Actualmente, el Fonacot contempla niveles de endeudamiento de 10%, 15% y 20%. El porcentaje representa la cantidad máxima que puede descontarse del sueldo mensual del trabajador para pagar el crédito.

El porcentaje que se aplicará depende, entre otros factores, de la capacidad de pago, las percepciones y deducciones que aparecen en el recibo de nómina, así como del análisis realizado por el Instituto.

En términos generales, para un crédito Fonacot, el descuento puede llegar hasta 20% del sueldo mensual, de acuerdo con las condiciones del financiamiento.

Para trabajadores que reciben un salario mínimo existen reglas específicas: la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los descuentos para créditos otorgados o garantizados por el Fonacot no pueden superar 10% del salario mínimo, siempre que el trabajador haya aceptado libremente ese descuento.

¿Fonacot puede descontar todo el sueldo?

La respuesta es no: un crédito Fonacot no puede generar un descuento equivalente al 100% del salario.

Los porcentajes establecidos por el Instituto fijan un límite para el pago vía nómina y, para los créditos ordinarios actualmente publicados, el nivel máximo señalado es de 20%.

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que los descuentos al salario están sujetos a las disposiciones de la LFT, que contempla expresamente los descuentos destinados al pago de créditos Fonacot.

Por ello, si un trabajador detecta que por un crédito Fonacot se le está descontando una cantidad superior a la que corresponde, debe revisar su recibo de nómina y las condiciones de su financiamiento para determinar el origen del descuento.

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