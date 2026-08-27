Desempleo sube en México: personas de 45 a 64 años concentran el mayor incremento

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Desempleo. Foto: Cuartoscuro.

La desocupación en México aumentó entre julio de 2025 y julio de 2026, pero el mayor incremento se presentó entre las personas de 45 a 64 años, seguidas por quienes tienen entre 15 y 24 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En contraste, el grupo de 25 a 44 años concentró la mayor cantidad de personas sin empleo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en julio 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.6 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.2% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/WceLEY5Qur — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 27, 2026

Desempleo aumenta en México: personas de 45 a 64 años registran el mayor incremento

Entre julio de 2025 y julio de 2026, la población desocupada pasó de 1 millón 734 mil 19 personas a 1 millón 813 mil 431, un incremento de 79 mil 412 personas.

La tasa de desocupación también registró un aumento, al pasar de 2.8% a 2.9% de la población económicamente activa (PEA) en el periodo de comparación.

El comportamiento del desempleo fue diferente entre los distintos grupos de edad. El mayor aumento correspondió a las personas de 45 a 64 años, cuyo número pasó de 284 mil 874 en julio de 2025 a 333 mil 346 en julio de 2026.

La diferencia fue de 48 mil 472 personas, por lo que este grupo concentró el mayor incremento anual entre los rangos de edad considerados por el Inegi.

Además, su participación dentro de la población desocupada aumentó de 16.4% a 18.4%, es decir, 2 puntos porcentuales.

El Inegi define como población desocupada a las personas que no trabajaron siquiera una hora durante la semana de referencia, manifestaron disposición para hacerlo y realizaron alguna actividad para obtener empleo.

Personas de 15 a 24 años, segundo grupo con mayor aumento

El segundo incremento más grande en el número de personas desocupadas se registró entre quienes tienen 15 a 24 años.

De julio de 2025 a julio de 2026, este grupo pasó de 576 mil 43 personas desocupadas a 612 mil 390, lo que representó un aumento de 36 mil 347 personas.

Su participación dentro de la población desocupada también creció. En julio de 2025 representaba 33.2% y para julio de 2026 alcanzó 33.8%, un aumento de 0.5 puntos porcentuales.

De esta manera, los grupos de 45 a 64 años y de 15 a 24 años fueron los que registraron los mayores incrementos absolutos en el número de personas desocupadas durante el periodo analizado.

De 25 a 44 años concentra la mayor cantidad de desempleados

Aunque el grupo de 25 a 44 años tuvo un incremento menor que los otros dos rangos mencionados, continúa siendo el que concentra la mayor cantidad de personas desocupadas.

En julio de 2025 había 841 mil 748 personas desocupadas de entre 25 y 44 años. Para julio de 2026, la cifra aumentó a 849 mil 720, es decir, 7 mil 972 personas más.

A pesar de que el incremento fue menor que el observado entre las personas de 45 a 64 años y las de 15 a 24 años, el grupo de 25 a 44 años representó 46.9% de la población desocupada en julio de 2026.

El Inegi señala que, por características sociodemográficas, la mayor proporción de personas desocupadas se concentró precisamente en este grupo, seguido por el de 15 a 24 años, con 33.8%.

El resto de los grupos registró una disminución. Entre las personas de 65 años y más, la población desocupada pasó de 31 mil 52 a 17 mil 975, una reducción de 13 mil 77 personas.

Población económicamente activa suma 62.6 millones de personas

En julio de 2026, la población económicamente activa (PEA) estuvo integrada por 62 millones 570 mil 236 personas, equivalentes a 59.2% de la población de 15 años y más.

Esta cifra representó un aumento de 34 mil 60 personas frente a los 62 millones 536 mil 176 registrados en julio de 2025. Sin embargo, la tasa de participación económica disminuyó de 60.2% a 59.2% en el mismo periodo.

La PEA comprende a las personas de 15 años y más que durante la semana de referencia realizaron o tuvieron un vínculo con una actividad económica, así como a quienes buscaron activamente hacerlo.

Por sexo, la tasa de participación económica fue de 45.9% entre las mujeres y de 74.2% entre los hombres. En comparación con julio de 2025, la participación de las mujeres disminuyó 0.6 puntos porcentuales, mientras que la de los hombres bajó 1.5 puntos.

Ocupación registra una disminución anual

La población ocupada fue de 60 millones 756 mil 805 personas en julio de 2026, lo que representó una reducción anual de 45 mil 352 personas respecto a los 60 millones 802 mil 157 registrados un año antes.

La población ocupada equivalió a 97.1% de la PEA, frente a 97.2% en julio de 2025.

Por sexo, la población ocupada estuvo integrada por 24.9 millones de mujeres y 35.8 millones de hombres. En términos anuales, la ocupación de las mujeres disminuyó en 110 mil 156 personas, mientras que la de los hombres aumentó en 64 mil 804.

En cuanto a la posición en la ocupación, 41 millones 348 mil 709 personas fueron trabajadoras subordinadas y remuneradas, 236 mil 984 más que en julio de 2025. Las personas que trabajaron por cuenta propia sumaron 13 millones 591 mil 406, un aumento de 211 mil 783.

En contraste, el número de empleadores disminuyó en 75 mil 452, mientras que las personas trabajadoras no remuneradas bajaron en 418 mil 667.

En julio de 2026, además, la población no económicamente activa (PNEA) alcanzó 43 millones 115 mil 444 personas, 1 millón 731 mil 179 más que un año antes. De ellas, 4 millones 995 mil 124 se declararon disponibles para trabajar, aunque no realizaron acciones para conseguir empleo.

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