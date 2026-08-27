México pierde trabajadores agrícolas mientras crece la construcción: 279 mil menos en el campo y 523 mil más en obras

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Fotos: Cuartoscuro

México registró en julio de 2026 una caída de 279 mil personas ocupadas en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, mientras que la construcción sumó 523 mil trabajadores respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

El movimiento contrastante ocurrió dentro de un mercado laboral que contabilizó 60.8 millones de personas ocupadas.

La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca fue el sector con la mayor disminución anual de población ocupada, al pasar de 6.7 millones de personas en julio de 2025 a 6.4 millones en julio de 2026.

En sentido contrario, la construcción fue el sector con el mayor crecimiento entre los rubros destacados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al aumentar de 4.8 millones a 5.3 millones de trabajadores, un incremento de 522 mil 631 personas, equivalente a 523 mil.

El campo pierde 279 mil trabajadores en un año

En julio de 2026, 6 millones 436 mil 784 personas trabajaban en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

Un año antes, la cifra era de 6 millones 716 mil 123, por lo que el sector registró una disminución anual de 279 mil 339 personas ocupadas.

Con esta reducción, el peso de las actividades primarias dentro de la población ocupada también bajó: pasó de representar 11.0% en julio de 2025 a 10.6% en julio de 2026.

Construcción suma más de medio millón de trabajadores

La tendencia fue opuesta en la construcción. El sector pasó de 4 millones 758 mil 524 trabajadores en julio de 2025 a 5 millones 281 mil 155 en julio de 2026.

Esto significó un aumento anual de 522 mil 631 personas, el mayor crecimiento reportado entre los sectores de actividad económica que el Inegi destacó en su boletín.

Además, la construcción aumentó su participación dentro de la población ocupada de 7.8% a 8.7% en un año.

¿Cómo se distribuyeron los trabajadores en México?

En julio de 2026, la población ocupada en México fue de 60.8 millones de personas, una cifra 45 mil 352 menor a la registrada en julio de 2025.

Por sector de actividad económica, la distribución fue la siguiente:

Servicios: 26.6 millones de personas, equivalente a 43.8%.

26.6 millones de personas, equivalente a 43.8%. Comercio: 11.9 millones, 19.6%.

11.9 millones, 19.6%. Industria manufacturera: 9.7 millones, 15.9%.

9.7 millones, 15.9%. Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: 6.4 millones, 10.6%.

6.4 millones, 10.6%. Construcción: 5.3 millones, 8.7%.

5.3 millones, 8.7%. Otras actividades económicas: 453 mil personas, 0.7%.

No sólo el campo perdió trabajadores

Después de las actividades agrícolas, los sectores con las mayores disminuciones anuales fueron:

Servicios profesionales, financieros y corporativos: 190 mil personas menos.

190 mil personas menos. Servicios sociales: 151 mil personas menos.

En contraste, además del crecimiento de la construcción, los servicios diversos aumentaron en 139 mil personas ocupadas.

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