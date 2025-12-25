Wall Street marca doble récord en Navidad mientras el petróleo se mantiene estable

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Los precios del petróleo se mantuvieron estables este miércoles en un mercado con poco movimiento, en la víspera de Navidad, donde los riesgos geopolíticos fueron contrarrestados por los temores de una sobreoferta de crudo, mientras Wall Street alcanzó un doble récord.

Al término de la jornada, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió 0,22%, para ubicarse en 62,24 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes bajó 0,05%, hasta 58,35 dólares por barril.

Presión de Estados Unidos a Venezuela impacta al mercado

La reciente presión de Estados Unidos a Venezuela generó preocupación entre los operadores, aunque la producción petrolera venezolana, cercana al millón de barriles diarios, limitó el impacto en los precios.

En semanas recientes, Estados Unidos desplegó una presencia militar importante en el Caribe, inició un bloqueo naval contra Venezuela y acusó al presidente Nicolás Maduro de financiar el “narcoterrorismo”. Además, dos barcos sospechosos de transportar crudo venezolano fueron incautados por fuerzas navales estadounidenses.

Ucrania y Rusia mantienen tensión energética

En paralelo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que su país obtuvo varias concesiones en la versión más reciente del plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

Sin embargo, se registraron nuevos golpes ucranianos contra la infraestructura energética rusa a lo largo del mar Negro, una ruta clave para las exportaciones de Rusia, señaló John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Temores de sobreoferta frenan alzas del crudo

Pese a estos factores de tensión, el mercado mantuvo la expectativa de un excedente de oferta de petróleo a mediano plazo, lo que explicó que las cotizaciones se mantuvieran contenidas, de acuerdo con analistas del sector.

Este escenario equilibró los riesgos geopolíticos y mantuvo al crudo en niveles estables, mientras los mercados financieros estadounidenses cerraron la jornada navideña con nuevos máximos históricos.