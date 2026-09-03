Desde 2024, SAT inhabilita a más de 2 mil empresas por huachicol fiscal

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Foto: Cuartoscuro

En los cerca de dos años de la administración de Claudia Sheinbaum se dieron de baja los RFC de más de 2 mil empresas comercializadoras de combustible, retirándoles la posibilidad de emitir facturas, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hay 63 personas y empresas siendo procesadas por contrabando de combustibles, luego de que el organismo de la Secretaría de Hacienda registra 3 mil 109 casos clasificados incorrectamente en dicho delito.

¿Qué dijo el SAT sobre el huachicol fiscal?

A través de un comunicado, el SAT acotó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, van 2 mil 205 comercializadoras a las que se les anula la clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por vender combustible de manera ilegal.

Ello, en respuesta a una pregunta que le hicieron a la presidenta en la conferencia Mañanera de este miércoles sobre los casos de contrabando de hidrocarburos que han sido registrados en el país en lo que va de su administración.

Y es que habría 3 mil 109 registros de este delito, muchos de ellos clasificados incorrectamente, por lo que se procedió a su regularización, así como a la recaudación fiscal correspondiente.

Mientras que, a la par de las más de 3 mil empresas que ya no pueden emitir facturas, hay 63 casos de personas físicas y morales procesadas por contrabando de combustibles.

Al respecto, durante su conferencia, Claudia Sheinbaum acotó que muchas de las empresas que perdieron el RFC eran creadas para emitir facturas por la supuesta venta de combustible, o por IVA, desapareciendo a la semana, sin que en realidad se concretaran dichas transacciones.

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