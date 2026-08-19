EE. UU. acusa dumping en fresa mexicana; México advierte impacto

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México muestra preocupación por resolución preliminar a la fresa. FOTO: Cuartoscuro

La fresa mexicana enfrenta un nuevo frente comercial en Estados Unidos. El Departamento de Comercio de ese país determinó de forma preliminar que productores mexicanos venden este fruto por debajo de su valor normal durante la temporada de invierno.

El caso comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida pidieron aplicar medidas antidumping a las exportaciones mexicanas. Ahora, el Gobierno de México expresó preocupación por el posible impacto para miles de productores y trabajadores.

¿Qué significa el dumping señalado contra la fresa mexicana?

El Departamento de Comercio de Estados Unidos calculó un margen de dumping de entre 3.37% y 5.28%, dependiendo de la empresa. Para la mayoría de los exportadores mexicanos, el promedio estimado es de 4.83%.

En pocas palabras, el dumping ocurre cuando un producto se vende en otro país a un precio menor de lo que se considera su valor normal.

México cuestionó la resolución porque, según explicó, se basa en dos conceptos que considera incorrectos: separar las llamadas “fresas de invierno” del resto de las fresas y tratar algunos estados del este de Estados Unidos como un mercado distinto.

#ComunicadoEconomía 🗞️



México expresa su preocupación por la decisión preliminar del Departamento de Comercio de los Estados Unidos contra la fresa mexicana



🔗 https://t.co/OgM0vGfXQK pic.twitter.com/sflKnsgDAi — Economía México (@SE_mx) August 19, 2026

México cuestiona la forma en que se analiza el mercado

En marzo de 2026, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) concluyó de manera preliminar que no había bases para considerar a las “fresas de invierno” como un producto diferente.

También señaló que no existían elementos para tratar una parte del territorio estadounidense como un mercado regional separado, pues consideró que existe un mercado nacional.

Pese a ello, el Departamento de Comercio mantuvo ambos conceptos en su resolución preliminar.

Casi 5 mil productores podrían verse afectados

El Gobierno de México advirtió que, si la decisión se confirma, podría afectar a casi 5 mil productores de fresa, de los cuales el 97% trabaja superficies de 10 hectáreas o menos.

La cadena de producción también genera alrededor de 151 mil empleos, entre trabajadores permanentes y temporales.

En 2025, México exportó a Estados Unidos 263 mil toneladas de fresa, con un valor aproximado de mil millones de dólares.

Además, el Gobierno mexicano alertó que este caso podría convertirse en un antecedente para futuras investigaciones contra otras exportaciones hortofrutícolas del país.

México dará seguimiento al proceso junto con productores y exportadores. La resolución final de la ITC se espera para principios de 2027.

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