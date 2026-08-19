CNA alerta por investigación antidumping de EU contra la fresa mexicana y pide defender las reglas del T-MEC

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Foto: Reuters

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expresó su preocupación y rechazo ante la determinación preliminar afirmativa anunciada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en la investigación antidumping sobre las importaciones de fresa fresca de invierno procedentes de México.

El organismo advirtió que el procedimiento puede establecer un precedente negativo para el comercio agroalimentario entre ambos países, debido a la incorporación de criterios de estacionalidad y regionalidad que, de acuerdo con el CNA, podrían afectar la competitividad y la integración productiva entre México y Estados Unidos.

#Comunicado: Determinación preliminar sobre fresas mexicanas sienta precedente negativo para el comercio agroalimentario: #CNA pic.twitter.com/D8iOQVom3q — Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (@CNAgropecuario) August 19, 2026

CNA advierte impacto para otros productos agroalimentarios

El Consejo Nacional Agropecuario señaló que la aplicación de estos criterios podría trascender el caso específico de las fresas y generar un precedente para otros productos agroalimentarios perecederos y estacionales.

Según el CNA, esto podría provocar mayor incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas de ambos países, además de afectar la certidumbre jurídica y comercial de una de las relaciones agroalimentarias más integradas del mundo.

El organismo manifestó especial preocupación porque considera que estos criterios son contrarios a las disposiciones del T-MEC, al Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la legislación estadounidense en la materia.

México y Estados Unidos mantienen integración agroalimentaria

El CNA recordó que durante más de tres décadas, México y Estados Unidos han desarrollado una relación agroalimentaria basada en la complementariedad y la especialización productiva.

Mientras Estados Unidos cuenta con ventajas competitivas en granos, oleaginosas y otros productos agrícolas, México ha desarrollado fortalezas en la producción de frutas y hortalizas.

De acuerdo con el organismo, esta especialización ha permitido consolidar cadenas productivas integradas y fortalecer la capacidad de ambos países para producir y abastecer alimentos.

El crecimiento de los productos agroalimentarios mexicanos y estadounidenses en ambos mercados responde, entre otros factores, a la productividad, calidad, inocuidad y condiciones agroclimáticas, así como a la inversión y especialización de los productores.

CNA alerta por posibles efectos en empleos y precios

El Consejo Nacional Agropecuario advirtió que no solamente están en juego inversiones en México y Estados Unidos, sino también millones de empleos vinculados con las cadenas de suministro agroalimentarias de ambos países.

También señaló el riesgo de que las medidas generen disrupciones en el abasto de alimentos, con posibles consecuencias sobre los precios, la inflación y el poder adquisitivo de los consumidores.

El CNA consideró que este escenario resulta especialmente relevante ante las condiciones económicas que enfrentan actualmente ambos países.

Pide al Gobierno de México defender reglas del T-MEC

Ante la determinación preliminar, el CNA hizo un llamado al Gobierno de México para mantener una postura firme frente a cualquier medida que incorpore criterios de estacionalidad y regionalidad en investigaciones sobre prácticas desleales de comercio.

El organismo pidió continuar con la defensa de los principios y compromisos establecidos en el T-MEC y en las reglas del comercio internacional.

Al mismo tiempo, planteó la necesidad de fortalecer y modernizar los instrumentos de defensa comercial de México, así como analizar posibles modificaciones al marco legal y reglamentario para contar con mecanismos más ágiles para investigar prácticas desleales de comercio.

El objetivo, señaló el CNA, sería aplicar oportunamente las medidas correspondientes cuando exista evidencia suficiente y proteger a los productores y a la planta productiva nacional.

El Consejo Nacional Agropecuario reiteró que México ha cumplido sus compromisos en materia de comercio agroalimentario con Estados Unidos y llamó a mantener una relación basada en la certidumbre, la reciprocidad y el respeto a las reglas en beneficio de productores, consumidores y del sector agroalimentario de ambos países.

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