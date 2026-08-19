Petróleo alcanza pico más alto de precio este 19 de agosto por incertidumbre en la guerra

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Subió un rango de medio dólar por mezcla. Foto: Reuters

Este miércoles 19 de agosto el petróleo alcanzó su pico máximo de precio en tres semanas, debido a la incertidumbre por el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El crudo de Brent subió 54 centavos, un 0.59%, quedando en 91.56 dólares por barril a las 1157 GMT; de esa forma, esta mezcla alcanzó su nivel más alto desde el 30 de julio.

Por otra parte, el West Texas Intermediate (WTI) incrementó 59 centavos, es decir, un 0.69%, ofreciéndose en 85.53 dólares. Es su precio más elevado desde el 31 de julio.

Para el analista jefe de mercados de KCM, Tim Waterer, el aumento en el precio del petróleo registrado para este 19 de agosto refleja que hay una baja confianza en la seguridad de navegación por el estrecho de Ormuz.

“La confianza en la seguridad de la navegación sigue siendo baja, y los volúmenes de transporte marítimo siguen estando muy por debajo de los niveles normales. Esa incertidumbre persistente sigue manteniendo una prima de riesgo geopolítico incorporada en el precio del petróleo”, indicó.

No hay acuerdos entre Irán y Estados Unidos

El precio del petróleo también alcanzó su pico máximo para este 19 de agosto en un momento donde están rotas las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz.

Donald Trump indicó que no hay un diálogo hasta el momento y aseguró que el estrecho está abierto. En cambio, Teherán ha sostenido que la vía marítima sigue cerrada.

Un alto cargo iraní dijo a Reuters que el régimen está adoptando una postura militar “totalmente ofensiva” contra Washington. El pasado 17 de agosto, expiró el acuerdo de alto al fuego temporal en el marco de una posible negociación.

El estrecho de Ormuz es sumamente importante para la economía petrolera. Dicha ruta recibía una quinta parte del suministro mundial de crudo y de gas licuado hasta antes del 28 de febrero, cuando inició la guerra.

Durante la segunda semana de agosto, el estrecho registró su nivel más bajo de buques, con apenas ocho en sus aguas, cuando anteriormente superaban los 135 navíos.

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