¿Cuánto gastarás en el regreso a clases? Especialista da claves para ahorrar y no pegarle de más al bolsillo

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El regreso a clases 2026 representa uno de los gastos más importantes para las familias mexicanas. De acuerdo con la especialista en finanzas personales y presidenta de Mujeres en Finanzas, Denise Montesinos, el desembolso por estudiante puede ir desde 4 mil 500 pesos hasta 10 mil u 11 mil pesos, dependiendo de la lista de útiles, uniformes y materiales solicitados.

Ante este panorama, Montesinos recomendó planificar las compras con anticipación para evitar gastos innecesarios y proteger el presupuesto familiar.

Entre las estrategias para ahorrar destacó:

Separar los artículos indispensables de aquellos que pueden comprarse más adelante

Comparar precios en internet y consultar herramientas de referencia de precios

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