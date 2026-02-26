Hacienda colaborará con el Servicio de Impuestos de EE. UU.; van por armas ilícitas

GENERANDO AUDIO...

Hacienda e Impuestos de EE. UU. van por delitos financieros por armas. Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un memorándum con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI) de EE. UU. para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y la cooperación en delitos transnacionales, en particular el tráfico ilícito de armas. El acuerdo se suscribió el 19 de febrero.

La dependencia informó que el instrumento establece un marco de colaboración para compartir información financiera y mejorar los mecanismos de asistencia mutua entre ambas instituciones.

Acuerdo entre Hacienda y autoridad fiscal de EE. UU.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, suscribió el Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI). El objetivo es consolidar un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre México y Estados Unidos.

Según Hacienda, el acuerdo permitirá establecer esquemas de colaboración operativa y asistencia mutua para fortalecer el flujo de información entre ambas instancias.

Enfoque en delitos transnacionales

La SHCP señaló que la suscripción del memorándum refuerza las capacidades institucionales para detectar y analizar flujos financieros vinculados con delitos transnacionales. Entre las prioridades se encuentra el combate al tráfico ilícito de armas.

El documento no genera derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, pero fortalece la cooperación operativa y el intercambio de información financiera entre las autoridades participantes.

Coordinación internacional en materia financiera

Hacienda indicó también que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales dentro del marco jurídico vigente. Esta cooperación se apega a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La dependencia explicó asimismo que estas acciones buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que afectan la seguridad y la economía nacional.

Finalmente, vale recordar que, el acuerdo con el IRS-CI se integra a estos mecanismos de cooperación internacional enfocados en fortalecer el análisis de inteligencia financiera y la coordinación operativa entre México y Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.